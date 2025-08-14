No basta con buena voluntad: cómo colaborar en un incendio forestal sin ponerte en riesgo

La población puede ser la aliada perfecta en la lucha contra los incendios forestales, pero antes de lanzarse al monte es necesario tener unas mínimas indicaciones y algo de formación para evitar sufrir daños por el fuego.

No se puede ir al monte a la ligera. La buena voluntad puede ser muy peligrosa ante un incendio de grandes dimensiones. Por eso, hay que tener consciencia del peligro y garantizar la seguridad de uno mismo. A partir de ahí, sí hay margen de colaboración.

En primer lugar, no se debe participar en las tareas de extinción sin la supervisión y mando de profesionales. Los riesgos de no hacerlo así son muy elevados: el director de la extinción puede ordenar una descarga de agua en una zona sin saber que hay voluntarios trabajando, y 6.000 litros de agua cayendo a una velocidad de 150 kilómetros por hora desde cierta altura puede tener graves consecuencias.

También se han visto casos de personas que se meten en el monte para ayudar ataviados de pantalón corto, manga corta y ningún tipo de protección. Hay que entender que los bomberos forestales no van tan abrigados porque sean frioleros. Y, además, participar sin precaución puede desviar a los servicios de emergencia de su objetivo inicial.

Cómo colaborar

En el momento de la emergencia, se puede contribuir difundiendo información proveniente de canales oficiales. Los bulos pueden distraer a los servicios de extinción y hacer que llegen más tarde al lugar del fuego. También, transmitiendo calma a las personas a nuestro alrededeor.

En cuanto a los elementos peligrosos junto a la vivienda en los pueblos, se deben mantener franjas libres de vegetación alrededor de la vivienda y la parcela. También retirar elementos inflamables de las proximidades de la vivienda, como puede ser la leña que se guarda para el invierno. En el caso de viviendas con madera, aplicar tratamientos ignífugos. Y limpiar los tejados de hojas y ramas. Como ves, hay muchos remedios para prevenir los incendios.

En lo que respecta a la cronología de un incendio, antes del verano se deben aplicar estos consejos en las viviendas para que estén listas para la temporada de incendios. Y cuando llega el incendio, hacer caso a las autoridades, cerrar ventanas, humedecer el terreno y disponer aspersores.

En el escenario actual de emergencia climática, cada vez va a ser más necesario tener conocimientos en extinción de incendios forestales porque el sistema público por sí mismo se va a ver desbordado, aseguran los expertos, y tener gente formada, cualificada y equipada que de forma voluntaria se incorpore en esos momentos críticos va a ser necesario.

Estos trabajadores no pueden entrar en sectores complejos, pero sí participar en las fases de conato de incendio porque van a ser los primeros en llegar. Y cuando el incendio esté encima de la población, podrán contribuir echando una mano en zonas controladas, en labores de vigilancia, evacuaciones o corte de carreteras. Si la administración apuesta por ello, cada vez tendrá gente más comprometida y más seria.