La respuesta viral de un vecino por el ruido de sus zapatos: "Perdona, no tenemos sistema de levitación"

Diferentes estilos de vida, horarios dispares, uso de los bienes comunes y ruidos. Sobre todo, ruidos. Ese suele ser el motivo por el que más vecinos de España discuten entre sí. Los conflictos entre comunidades son dignos de un libro. Y no hablamos de forma simbólica. El libro existe y se titula "Líos de vecinos", una divertidísima recopilación de bromas, anécdotas e historias en el trasiego del día a día de los residentes.

Aunque las redes sociales son un recurso fácil para criticar al de al lado, a menudo el anonimato se esconde también en las notas a papel y boli. Es el caso de esta que ha causado sensación y que se ha vuelto viral no tanto por la queja sino por la ingeniosa respuesta.

Parece que el tintineo de las pisadas del vecino no le gustó nada a este propietario, que pide que se calcen cuando vayan a salir de casa. Sin embargo, esta intromisión fue devuelta con creces... y ambientada en Harry Potter: "Lo siento no tenemos sistema de levitación en nuestras zapatillas de estar por casa". Y añade: "Pronto recibiremos varitas de Harry Potter y probaremos a levitar".