¿Aire acondicionado o ventilador? Cuestión de "pasta"

En plena ola de calor alcanzar los 30 grados en un piso es fácil. El aire acondicionado es un lujo para muchos y el ventilador sirve en un primer impacto pero después... reconozcamos que no hace más que mover el aire caliente y que cuando lo apagas, la sensación térmica es aún peor.

El dilema entre aire y ventilador suele tener las letras bien gordas: cuestión de dinero. Sin embargo, economías aparte, A¡ambos tienen sus defensores, sus detractores… y sus trucos para sacarles el máximo partido. La ciencia, como buena mediadora, tiene claro que no hay un ganador absoluto: la elección depende del calor, la humedad, tu bolsillo… y hasta de tu salud.

El aire acondicionado: eficaz pero nido de gérmenes

Su punto fuerte es obvio: no solo mueve el aire, sino que lo enfría hasta la temperatura que tú decidas. Ideal para cuando el termómetro roza los 40 °C, es la única opción capaz de bajar de verdad la temperatura. La parte menos amable está en la factura de la luz —su consumo puede ser hasta diez veces mayor que el de un ventilador— y en que reseca el ambiente, algo que notarás en tu piel y vías respiratorias si no tomas precauciones. Además, si no se limpian los filtros, puede convertirse en un nido de gérmenes.

El ventilador: consumo mínimo pero "poca chicha"

No enfría el aire, pero puede hacer que lo sientas hasta 5 grados más fresco. Eso sí, solo funciona bien si el aire que mueve está por debajo de tu temperatura corporal (unos 35 °C como máximo). Es barato, portátil y silencioso, pero en días de calor extremo se queda corto. Su gran ventaja: el consumo es mínimo y, si es de techo, ayuda a mover el aire tanto en verano como en invierno.

La salud, siempre en mente

Dormir con el aire o el ventilador pegado a la cara no es buena idea: mejor programarlos para que se apaguen. Evitar cambios térmicos bruscos y mantener los equipos limpios son claves para no transformar el remedio en un problema.

Al final, la ciencia lo deja claro: el aire acondicionado es el salvavidas cuando el calor es extremo; el ventilador, el compañero fiel para el día a día.