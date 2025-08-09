Si ves un accidente, no llames primero a la Policía: esto es lo que debes hacer

En verano se multiplican los traslados por automóvil por las carreteras españolas y, con ellos, también el número de accidentes. Por eso, cada verano los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado recuerdan cómo se debe actuar si se es testigo de uno.

¿Lo primero que harías si presencias un accidente es llamar a la Policía Nacional? Estás actuando mal. Para estos casos existe el protocolo PAS (Proteger, Avisar y Socorrer), una metodología que puede ayudar a salvar vidas.

Lo primero que debes hacer es proteger la zona colocando las señalizaciones reclamentarias para evitar nuevos accientes En segundo lugar, ahora sí debes avisar a los servicios de emergencias para que socorran a las víctimas del accidente Por último, antes de la llegada de los servicios de emergencias, socorre a la víctima en la medida que sea posible

Despistes que pueden acabar en tragedia

La Policía Nacional también ha compartido recientemente un aviso para que los olvidos al volante no tengan graves consecuencias. El cuerpo advierte del peligro que supone dejar solo u olvidar a un niño en el interior de un vehículo. Para evitar que esto suceda, revisa siempre el habitáculo antes de cerrar el coche, ponte una alarma si es necesario y avisa a una persona de confianza siempre que viajes con tu hijo para que te pregunte si estás con él.