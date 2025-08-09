Trucos infalibles para escoger el melón perfecto en la frutería

Hasta ahora, mucha gente creía que los melones se diferenciaban por su sexo. Que los melones hembra son los que tienen círculos concéntricos, y los macho, los que vienen marcados por rayas en forma de estrella, pero nada más lejos de la realidad.

Se trata de biología básica: todos los melones provienen de una flor femenina que se ha fecundado y el fruto resultante no tiene género. Las marcas que existan en su piel, la forma y el sabor dependen de la variedad, el riego y el sol.

Es cierto que cuando se refiere a melón macho o melón hembra se trata de una forma coloquial de definir ciertas características. El melón macho suele ser más alargado, menos dulce y con la carne más dura. Por su parte, el melón hembra se asocia a melones más redondeados, jugosos y dulces.

Cómo elegir un buen melón

La primera señal de que un melón está en su punto es su peso. Si te sorprende al cogerlo, estarás ante un buen ejemplar, maduro y jugoso. Si además, el culo huele dulce, también irás por buen camino. Por último, si al golpearlo suena hueco, estarás ante el melón que sí o sí habrás de llevarte a casa.

Cuándo se pone malo un melón

El melón (y también la sandía) es una fruta muy típica en las épocas calurosas, pero con el calor también es más fácil que se ponga malo a una mayor velocidad.

Desecha el melón si: