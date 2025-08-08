El oscuro origen de las guardias médicas de 24 horas: cocaína

España es a día de hoy uno de los pocos países que conserva el sistema de guardias de 24 horas para médicos y residentes. Se trata de tema que genera mucha controversia y que tanto sanitarios como pacientes han criticado en infinidad de ocasiones, pero que tiene un curioso origen: están basadas en el abuso de la cocaína.

El cirujano estadounidense William Stewart Halsted, quien también inventó los guantes de goma para uso quirúrgico, implantó en su hospital el sistema de residencias médicas, donde los profesionales, además de vivir en el hospital, trabajaban entre 24 y 36 horas seguidas.

Halsted sobrellevaba esa carga de trabajo en parte gracias al consumo de cocaína, y como él se veía capaz de trabajar tantas horas seguidas consideró que los demás también podían. La única diferencia es que sus alumnos no estaban bajo los efectos de ninguna sustancia estimulante.

"Darle una vueltecita"

Esto es lo que ha contado la médico e influencer Elena Casado Pineda (@medicilio_) en uno de sus últimos vídeos. Ha aprovechado la ocasión para criticar el sistema de guardias de 24 horas y denunciar que no existe un límite anual porque funcionan según "la necesidad del hospital".

"Lo que no entiendo es que a pesar de las quejas de médicos y pacientes se siga manteniendo hoy en día un sistema de trabajo ininterrumpido durante 24 horas que solo era posible mantener porque iban drogados", añade la doctora Casado.

"No es de extrañar que hoy en día estemos un poco más cansados mientras hacemos estas 24 horas y que además afecte tanto a nuestra salud mental. Vamos, que igual iría siendo hora de darle una vueltecita al sistema de trabajo de las guardias cuando es uno de los pocos países que todavía mantiene las guardias de 24 horas", apostilla.