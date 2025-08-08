Chalecos airbag para motos: qué son y tipos

¿Te vas a sacar el carné de moto? Pues tienes que saber que los aspirantes al permiso de conducción A deberán llevar un airbag obligatorio durante el examen. Con esta nueva normativa la DGT busca reforzar la seguridad motoristas, un colectivo especialmente vulnerable en la carretera. Por ello, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) detallan los tipos de airbag que hay y su funcionamiento.

Moto / Archivo

Llevar un airbag puesto durante el examen es una medida que trata de aumentar la seguridad de las personas que realizan el examen en caso de accidente. Sin embargo, desde la OCU avisan de que tiene un coste: un chaleco airbag de moto cuesta entre 150 y 400 euros, y algunas autoescuelas van a obligar a las personas que se examinen a llevar su propio airbag, o les van a cobrar un extra por ello.

Inciden desde la organización que como medida les parece acertada, "ya que todo lo que sea reducir el número de víctimas de accidente es bueno, pero las autoescuelas deberían asumir el coste de este elemento a personas que no deseen comprarlo, sobre todo porque se puede reutilizar si no ha sufrido accidente".

"Al montar en moto el cuerpo está más expuesto. El chaleco airbag es un dispositivo de seguridad que protege al conductor de motocicletas en caso de que ocurra un accidente. En esta situación, se infla la bolsa interior del chaleco y protege al usuario de lesiones en la parte superior del tronco, espalda o cuello", detallan.

Por lo tanto, si se va a usar la moto habitualmente (como probablemente vayan a hacer la mayoría de las personas que se examinan del permiso A) es una buena idea adquirir un airbag, al igual que haces con el casco, cuando compres la moto (aunque en la actualidad no es obligatorio su uso en España, aparte de en el examen).

Tipos de airbag

Desde la OCU han elaborado una lista con los tipos de airbag que existen:

Chaleco airbag

Se usa por encima o por debajo de la chaqueta.

Protección: cuello, columna, pecho, espalda y a veces caderas.

Chaqueta con airbag integrado

Similar a una chaqueta convencional, pero con el sistema airbag ya incorporado.

Más costosas, pero más cómodas para uso diario.

Mono de competición con airbag

Lo usan los pilotos profesionales.

Integra un sistema electrónico avanzado con cobertura total (cuello, clavículas, tórax, espalda).

¿Cómo funciona el airbag?

Existen dos tipos de funcionamiento el mecánico y el electrónico.

Airbag de cable o mecánico

Se activa mediante un cable que se engancha a la moto. Cuando el conductor es despedido del vehículo, el cable se tensa y acciona el inflado

Ventajas: no necesita batería, más económico, fácil mantenimiento.

Inconvenientes: solo se activa si el piloto se separa de la moto y tiene riesgo de activación accidental si se olvida desconectarlo.

Airbag electrónico

Lleva sensores (giroscopios, acelerómetros, GPS) y una centralita que detecta movimientos anormales. Se activa automáticamente sin depender del cable. El tiempo de inflado es alrededor de 40–80 milisegundos (muy rápido).

Ventajas: activación más precisa y rápida, detecta caídas sin necesidad de separación de la moto.

Inconvenientes: más caro, requiere carga de batería.