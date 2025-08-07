El truco infalible para vigilar tu casa cuando te vas de vacaciones: solo necesitas un vaso de agua y una moneda
Un mecanismo muy económico que te resultará muy útil y te puede ahorrar algún susto de salud
A. Niego
Zamora se vacía en agosto. Los zamoranos dejan la ciudad para irse de vacaciones o a destinos en los que el calor no "aprete" tanto, como los pueblos. Muchas veces, la salida de casa nos pilla con el congelador lleno porque, al precio que están los alimentos, cada vez son más los consumidores los que recurren a los productos congelados para ahorrar unos cuantos euros.
Los alimentos congelados tiene una mayor duración, pero puede ocurrir algunas cuestiones que pongan en peligro los productos y que quizá nos impidan utilizarlos para nuestros platos. Si quieres asegurarte de que los alimentos que se encuentran en tu congelador son óptimos para el consumo, te traemos un truco infalible que te será muy útil sobre en esas temporadas en las pasas un tiempo fuera de casa.
Un truco 'low cost'
Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la vuelta de vacaciones son los posibles cortes de luz o fallos de servicio. Una situación que puede llegar a ser peligrosa para nuestra salud si es de duración prolongada y que, a nuestra llegada, puede pasar desapercibida si todo ha vuleto a la normalidad. Para averiguar si la nevera ha sufrido algún fallo a veces sobra con abrir el refrigerador y oler pero, no siempre es tan sencillo comprobar si realmente los productos están en mal estado.
Hay un sencillo y llamativo método que te ayudará a salir de dudas: un truco “low cost, pero muy bueno”. Lo primero que hay que hacer es llenar un vaso de agua y después meterlo en el congelador hasta que cristalice. Después se pone una moneda encima.
Con este método, si se corta la luz en tu casa mientras no estás, en función de lo hundida que esté la moneda, vas a saber si la comida llegó a descongelarse o si fue algo muy breve y aún es segura de consumir.
