El escurreplatos definitivo que ha descubierto Ikea

Lo que no tenga Ikea... no lo tiene nadie.

¿Necesitas un recipiente para colocar muchos platos lavados en un espacio reducido? Ikea te trae la solución definitva para ahorrar espacio y no renunciar a un accesorio práctico a la vez que estético. Se trata del escurreplatos STÄMLING, que cuenta con un práctico diseño que te permite colocar platos, vasos, tazas y cubiertos mientras que el agua escurrida se acumula en el fondo.

Olvídate de hacer malabares para tener vasos, platos y cubiertos ordenados mientras se secan tras el lavado. Con esta práctica opción que te trae Ikea, podrás dar un nuevo aire a tu cocina sin desembolsar grandes cantidades de dinero ya que por solo 1,99 puedes llevárte a casa este práctico aliado.

PI STUDIO

Gracias a su práctico diseño, puedes colocar platos, vasos, tazas y cubiertos en este pequeño escurreplatos. Además, puedes comprar varios escurreplatos, ya que se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no los uses.

Otro producto líder para combatir el calor

Ikea ha lanzado el estor enrollable FÖNSTERBLAD, que es completamente opaco y tiene un diseño minimalista. Está hecho de poliéster y evita completamente la entrada de luz. El vistoso estampado en blanco destaca en el tejido blanco y el tono neutro combina a la perfección con cualquier estilo.

Su fácil instalación es uno de sus puntos fuertes. Se puede cortar al ancho deseado y adaptarlo a cualquier ventana. Viene con soportes universales compatibles con otros modelos de Ikea.

Este estor está pensado para dar privacidad y, en épocas de calor, aislar la casa del sol y conseguir una agradable sensación térmica. Además, se sube y baja de manera silenciosa gracias al diseño del amortiguador dentro del estor por lo que es perfecto para una habitación. El modelo está disponible en blanco y en beige y no llega cuerdas para seguridad de los niños.