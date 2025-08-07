El electrodoméstico de Aldi que se ha vuelto viral porque ayuda con la dieta: "Es preciosa"

Aldi está causando sensación en redes sociales con uno de sus pequeños electrodomésticos. Se trata de un hervidor de agua: un aparato sencillo pero muy útil que ha conquistado a los amantes del té y que ha logrado hacerse viral gracias a la naturalidad de la creadora de contenido conocida como @unteconlety, que compartió en TikTok su experiencia al estrenarlo: “Pobre mujer le hace ilusión un hervidor de agua pues sí pues sí, porque aquí cada una tiene sus vicios, y el mío es el té qué le vamos a hacer”.

El vídeo grabado sin filtros y con un tono cercano ha conseguido conectar con miles de usuarios que se sienten identificados con la emoción de estrenar un 'nuevo gadget' de cocina: “Hala, es preciosa”, comenta la protagonista mientras enseña su nuevo hervidor blanco, destacando que “lo mejor de todo, yo todas las que he tenido han sido de cristal, y qué les ha pasado, que ya no están conmigo”.

Un hervidor práctico para los amantes del té

Este hervidor de Aldi, que según la creadora tiene capacidad para dos litros o dos litros y medio, se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan acelerar la preparación de infusiones o simplemente reducir el consumo de café. Gracias a su rapidez, permite preparar varios tés de una sola vez, lo que lo convierte en un aliado perfecto para quienes quieren mantener hábitos más saludables o apoyarse en el té para acompañar su dieta.

El vídeo muestra con detalle cómo la usuaria realiza la primera prueba del aparato, incluso leyendo en voz alta las instrucciones: “Ya he encontrado limpieza básica: retire el material del embalaje, ya lo hemos hecho; llene el recipiente de agua hasta la marca max y ponga a hervir”. Sin embargo su entusiasmo le juega una pequeña broma, ya que en lugar de desechar el primer agua, termina utilizándola para prepararse un té.

Viral por su naturalidad

Parte del éxito del vídeo se debe a la espontaneidad de la creadora, que interrumpe su grabación con expresiones como “dale al pause” o “corta, estoy buscando las instrucciones en español”. La escena culmina con ella probando un té de rooibos con naranja, aunque reconoce entre risas: “Ay no me ha sabido a nada porque solo quema”.

Los comentarios de los seguidores reflejan el cariño hacia este tipo de contenido cotidiano: “Ibas a hacer el primer lavado del hervidor y has acabado haciéndote un té con el agua. Me encanta jajajajajaja” o “si al final no lo has lavado, me encantas Lety eres como la vida misma”.

Lejos de ser un electrodoméstico complejo este hervidor de Aldi se ha ganado un hueco en las redes sociales por su funcionalidad, precio accesible y estética minimalista. Y, sobre todo, por demostrar que a veces las pequeñas cosas de la cocina (como preparar un té en segundos) pueden generar una auténtica revolución en TikTok.