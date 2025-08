Conflicto alquiler: "Los cojones de mi casera son del tamaño de las pirámides de Egipto"

Alquilar un piso es cada vez más difícil. No hay oferta y los precios están totalmente disparados, hasta el punto de que se pagan auténticas barbaridades para poder tener un techo bajo el que vivir. La situación está totalmente sobredimensionada y a ello se suman, en algunos casos, que los caseros no respetan los derechos de sus inquilinos.

No se puede generalizar, pero muchos caseros aprovechan la complicada situación actual para dejar claro que "tienen la sartén por el mango". Pero también hay inquilinos que saben cuáles son sus derechos y no se dejan engañar. Es el caso de una mujer que ha denunciado en redes sociales la jeta que tiene su casera.

Lo resume en una frase: "Los cojones de mi casera son del tamaño de las piráides de Egipto. Ni de coña pienso pagarlo". Y después publica los mensajes de WhastApp que han intercambiado.

En esos mensajes se ve cómo la inquilina explica a su casera que han configurado el mando del garaje y que tiene que pagar 40 euros. Le pregunta si le hace bizum o si se lo descuenta el alquiler. La respuesta de la casera es sorprendente (y está mal escrita): "Si quieres también te puedes llevarlo. Yo no la necesito".

Una respuesta con la que, simplemente, está obviando que es ella como casera la que tiene que pagar el arreglo del mando del garaje. La respuesta de la inquilina es clara: "Si no me puedes hacer bizum, lo descontaré el próximo mes del pago del alquiler porque es un gasto que yo no tengo que asumir, pero un derecho que sí que tengo con el alquiler de la plaza".

Pero la casera sigue en sus trece y dice que si la inquilina tiene mando a distancia es porque ella quiere y que nunca antes se lo habían pedido. Al final, la inquilina lo deja claro: "Bueno, no todo el mundo conoce sus derechos". Al parecer, la casera ha accedido a hacer bizum pero, como ha expresado otro usuario de la red social X, "si cuela, cuela".