Los 8 productos de limpieza imprescindibles para La Ordenatriz

Para algunos es la Mary Kondo española. Lo que está claro es que Begoña Pérez, La Ordenatriz en Instagram, está triunfando en las redes sociales. Con 1,9 millones de seguidores en esa red social, se dedica a dar consejos para el hogar.

Acaba de conceder una entrevista a Telecinco, en la que destacan que tiene dos libros publicados: 'Los trucos de la Ordenatriz' (editorial Planeta, 2024) y 'Limpieza, orden y felicidad' (editorial Planeta, 2022).

En dicha charla, recuerda cuando ‘solo’ tenía 500 seguidores, “y eran todos amigos o conocidos”. Su aspiración entonces, reconoce Pérez, “era ordenar casas y no me iba nada mal, la verdad. Pero en marzo de 2019 abrí mi negocio, y al llegar la pandemia, tenía que darle un nuevo enfoque, por eso me puse a compartir mis trucos por redes sociales”.

Sus vídeos, habitualmente, superan el millón de visualizaciones, ¿cuál es la clave del éxito? Según su autora, que lo que propone es efectivo. Son consejos “gráficos y prácticos, y creo que la gente aprende y confía porque sabe que yo misma lo he probado antes en mi casa”.

Sobre los básicos del orden que debe haber en cualquier hogar, La Ordenatriz respondió en la entrevista de Informativos Telecinco: “Hay que tener bien pensada tu casa con respecto a la vida que lleves. Es decir, si tienes muchos hobbies, tendrás que tener esos hobbies bien organizados y divididos en compartimentos, en unos cajones. Por ejemplo, si yo tengo como hobby la cocina, porque me encanta cocinar, necesito tener ordenados todos los cachivaches; tendré que tener mi cocina bien diseñada”.

Y cuándo le preguntaron por los productos de limpieza que siempre tiene que haber en una casa, dijo estos ocho: un buen jabón, vinagre, agua oxigenada, alcohol, lejía, percarbonato de sodio, bicarbonato y amoniaco.

Respecto a cuáles son las principales dudas que le plantean sus seguidores, Begoña Pérez contestó que “las principales dudas de limpieza normalmente son las relacionadas con la grasa. Muchas me comentan que lo han intentado limpiar y no sale a la primera, y se creen que se han equivocado de truco o de aplicación. Lo que ocurre es que muchas veces nos falta paciencia o repetir el truco varias veces. En este sentido, cuando tenemos una mancha de grasa que no se va, hay que utilizar primero jabón de lavavajillas y después cubrir con bicarbonato”.