Buenas noticias para los amantes del dulce: Lidl trae de nuevo el chocolate Dubai (y a mitad de precio)

Chocolate con leche, crema de pistacho y tahini, y kadaif (pasta filo picada). Estos son los ingredientes del chocolate del momento, el chocolate Dubai que rápidamente se ha hecho viral por su sabor y la combinación de texturas.

Chocolate Dubái / Slatan

Las recetas para reproducir este dulce no se han hecho esperar y ya son muchos los que se han lanzado tanto a probar las versiones propuestas por creadores de contenido como a hacer sus sus propias creaciones. Sin embargo, si no eres muy ducho en la cocina pero igualmente no quieres quedarte sin probar el chcolate de moda, Lidl ha sacado una tableta de este chocolate por solo 4,49 euros. Ahora, además, puede hacerte con ella y llevarte la segunda unidad a mitad de precio.

Una suculenta oferta que está disponible en la cadena de supermercados alemana hasta el 10 de agosto.

Propiedades del chocolate

El chocolate, especialmente el negro, ofrece una variedad de beneficios para la salud debido a sus compuestos bioactivos como los flavonoides, la teobromina y la cafeína. Entre sus propiedades destacan su efecto antioxidante, antiinflamatorio, estimulante, antidepresivo, antiestrés, neuroprotector y cardioprotector. Además, puede mejorar la circulación sanguínea, proteger las arterias, y aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, lo que a su vez puede mejorar la memoria y las funciones cognitivas.