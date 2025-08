¡Alerta! Varias marcas de fuet afectadas por salmonela

Mucho cuidado si has comprado fuet porque desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han informado de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de salmonela en cuatro fuet de las marcas Can Duran, La Tabla y Origin du Gout. Por ello, ha emitido una alerta para que comercios y consumidores no consuman el producto.

Fuet. / Shutterstock

¿Cuál es el problema?

La propia empresa fabricante ha descubierto la presencia de salmonela en el fuet y se lo ha comunicado a las autoridades sanitarias catalanas, para impedir que alimentos no seguros lleguen a la población. Esto ha puesto en movimiento al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que verifica la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización y a la Aesan, que ha notificado la alerta.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, así como a Francia, Portugal y Andorra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

¿Cuáles son los producto implicados?

Hay cuatro productos implicados, todos de conservación a temperatura ambiente:

Can Duran, Fuet Extra Sans Colorants. 170 gramos, en envase de plástico macroperforado

Origin du gout, Fuet Qualité Extra. 155 gramos, en envase en atmosfera modificada

La Tabla, Fuet Extra. 175 gramos, en envase de plástico macroperforado

Can Duran, Fuet Extra Exentis. 170 gramos, en envase de plástico macroperforado

¿Qué debes hacer?

Si tienes en casa productos afectados por esta alerta, lo más importante es que no los comas. Si ya lo has hecho y tienes diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, podría ser un caso de salmonelosis y debes acudir a un centro de salud.

La salmonella es una de las principales bacterias implicadas en intoxicaciones alimentarias en España. Vive en el intestino del hombre y los animales, pero si llega a contaminar aguas o alimentos puede provocar una salmonelosis en quien ingiera los alimentos contaminados.

Los productos más suceptibles de contaminarse con Salmonella son el huevo crudo o poco cocinado, carnes crudas o poco cocinadas, mariscos, leche o lácteos; también puede encontrarse en verduras u hortalizas crudas regadas con aguas contaminadas.

¿Cuáles son los síntomas de la salmonelosis?

Si se ingiere un producto contaminado con Salmonella unas horas más tarde (el plazo medio es entre 12 y 36 horas) pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor abdominal, diarrea y vómitos, dolor de cabeza o malestar, que indican la salmonelosis.

La duración de los síntomas varía entre 2 y 7 días y, aunque normalmente se resuelve sin más complicaciones, puede tener consecuencias más graves en niños, ancianos o enfermos.