Cómo ganar dinero extra si eres un pensionista jubilado

El Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia que desestima el recurso de casación de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y confirma la nulidad del alta "de oficio" en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de un ganadero pensionista de Segovia. Un fallo del Alto Tribunal que sienta jurisprudencia y tiene consecuencias.

La controversia se originó en febrero de 2021, cuando la Dirección Provincial de la Seguridad Social obligó al ganadero a cotizar en el RETA por su pequeña explotación de vacuno desde el 1 de septiembre de 2020. Las declaraciones de IRPF de 2015‑2020 mostraban rendimientos netos negativos, por lo que el afectado recurrió y logró que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulara el alta al considerar que la actividad carecía de "habitualidad" al no superar el salario mínimo interprofesional (SMI).

La Seguridad Social litigó ante altas instancias

La TGSS llevó el caso al Tribunal Supremo alegando que:

Unos ingresos inferiores al SMI no bastan por sí solos para excluir la habitualidad La comparación debe hacerse con ingresos brutos, no netos. También invocó jurisprudencia de otros tribunales superiorores de justicia que avala su tesis.

El Supremo centra el interés casacional en dos cuestiones: si el salario mínimo interprofesional es un criterio necesariamente excluyente de la habitualidad y, en su caso, si ha de atenderse a cifras brutas o netas. Tras repasar los artículos 305 y 323 TRLGSS y la Ley 20/2007 (Estatuto del Trabajo Autónomo), la Sala concluye que el nivel de ingresos es solo un indicio de habitualidad, no el único, salvo en el supuesto específico de los pensionistas de jubilación, regulado por el art. 213.4 TRLGSS.

Ese precepto –subraya la sentencia– dispone que la pensión de jubilación es compatible con trabajos por cuenta propia cuando los ingresos anuales netos no superen el SMI, eximiendo en tal caso de la obligación de cotizar. Por ello, tratándose de un pensionista, la superación (o no) del SMI sí resulta determinante y debe calcularse sobre ingresos netos, conforme a las normas fiscales, descontados los gastos deducibles.

La doctrina que marca el Supremo

Al aplicar esta doctrina, el Supremo advierte que los rendimientos netos del recurrente eran negativos y, por tanto, muy por debajo del SMI. Aunque discrepa parcialmente de la fundamentación del tribunal de primera instancia, mantiene el fallo favorable al ganadero en aplicación del principio de "efecto útil" del recurso de casación: no procede estimar un recurso si la decisión final sería la misma.

En su parte dispositiva, la Sala declara "no haber lugar" al recurso de la Seguridad Social, confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y no impone costas, al apreciar dudas de derecho en la cuestión debatida.

La resolución consolida una jurisprudencia con fuerte impacto práctico: la TGSS no podrá exigir el alta en el RETA a pensionistas cuyos ingresos netos por actividades económicas no alcancen el SMI anual, y deberá acreditar otros indicios de habitualidad respecto de trabajadores no pensionistas. El fallo aclara, además, que el umbral del SMI debe computarse siempre en términos netos, lo que reducirá la litigiosidad en el sector agrario y entre autónomos de bajos ingresos.