¿Es Cruzcampo la peor cerveza del supermercado? Este experto nos saca de dudas

Seguramente has asistido en un gran número de ocasiones a conversaciones en las que se criticaba el sabor de la cerveza Cruzcampo. Es algo tan extendido que hasta la propia marca bromea en redes sociales sobre ello, generando una conversación divertida sobre uno de los mitos más extendidos de la gastronomía española.

Pero un catador profesional se ha propuesto degustar la cerveza y zanjar de una vez por todas este debate. Se trata de Sergio Estévez, más conocido como LO CATAMOS (@lo_catamos) en Instagram, donde gracias a sus conocimientos y desarpajo ha reunido a más de 212.000 seguidores. Lo primero que ha apreciado el catador es su color "dorado ligero". En nariz aparecen notas de cereal, lúpulo, alguna nota de miel y olor tostado, matiza.

En boca, Estévez aprecia que la cerveza Cruzcampo tiene un amargor medio y un cuerpo bastante ligero debido a su graduación alcohólica. Así como lo habitual es que las cervezas con alcohol tengan un porcentaje del 5,4 por ciento, esta bebida contiene un 4,8.

Este experto concluye que para él "no es para nada la peor cerveza del mercado". Según aprecia, "es una cerveza ligera con un punto refrescante y de amargor muy adaptado al clima del sur". Para terminar, añade que una de las principales diferencias de la cerveza Cruzcampo con respecto a sus competidoras es que contiene maíz, lo que la hace "un poquito más ligera".

"No es para nada una mala cerveza y mucho menos la peor de España", apostilla. Por tanto, este experto zanja la polémica y le da una buena nota a esta cerveza habitual en el sur de España, donde por el tipo de clima encaja una bebida más ligera y refrescante que en otras zonas del territorio nacional.

Lo que opinan las redes sociales

En el apartado de comentarios de la publicación, los seguidores de LO CATAMOS han continuado con la broma, que ya se trata de un clásico. "Dos preguntas: ¿Cuánto te han pagado?¿Y si no es la peor de España, cual seria?", pregunta @mota4president. "No hay cerveza mala si está bien fría", añade @carremasters_simracing. "El que no ha probado una Cruzcampo bien fría en vaso bien frío con una buena tortillita de camarones o unos chicharrones chicos no ha visitado el paraíso. Y punto", comenta @lema89.