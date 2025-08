El cumpleaños más triste de Isabel Pantoja: ¿Cuántas velas sopla?

Isabel Pantoja está de cumpleaños. Nació un 2 de agosto en Sevilla por lo que, si echas cuentas, llegarás pronto al resultado: ha cumplido 69 años.

Su nueva añada se produce sin relación alguna con ninguno de sus dos hijos: ni Kiko Rivera ni Isa Pantoja. Al parecer, la única de la familia -al margen de su hermano- que se ha acordado de ella es Anabel Pantoja, que nunca ha perdido el contacto con la tonadillera a pesar de los conflictos con sus primos.

Storie de Anabel Pantoja. / Instagram

Quien no tiene ninguna intención de felicitar a su madre es el propio Kiko después de que se celebrara la comunión de su hija mayor, Ana, el pasado mes de mayo, sin la presencia de su abuela. Un día "lleno de luz, emoción y alegría", según contó el propio DJ. Sin embargo, no todo fue color de rosa si se tiene en cuenta que Isabel Pantoja no estuvo, ni tampoco Isa Pantoja ni Fran Rivera, si bien Cayetano sí se pasó por la celebración.

A pesar de su corta edad, la pequeña Ana ha notado esas ausencias y es aquí donde sale su padre a reflexionar al respecto: "No importa quién no ha estado hoy, no importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar, lo que de verdad importa es lo que sí estuvo: tu sonrisa, tu ilusión, tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús y, sobre todo, los que te queremos con el alma porque para tu papá siempre serás mi princesa desde el primer instante en el que te tuve en mis brazos y supe que cuidar de ti sería mi mayor propósito en la vida".