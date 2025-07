Cómo usar tus redes sociales de forma segura en vacaciones

Las redes sociales son herramientas de comunicación muy valiosas, pero un uso inadecuado puede conllevar ciertos riesgos. Durante las vacaciones, la relajación y las ganas de compartir nuestras experiencias con familiares y amigos pueden llevarnos a bajar la guardia.

Desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) te ofrecen algunas recomendaciones para minimizar posibles amenazas a nuestra privacidad y seguridad.

En primer lugar, piensa dos veces antes de publicar información en redes sociales, porque lo que compartes te puede comprometer. Debes ser consciente de que dicha información puede ser vista por terceras personas sin que tú lo sepas. Las personas a las que das acceso a tu información eligen a su vez quién puede tener acceso a su perfil. Por tanto, aunque parezca que tienes controlado con quién compartes aspectos más o menos privados de tu vida, siempre puede haber una pérdida de control de la información.

En todo caso, te recomendamos revisar las opciones de configuración de cada red social. A través de ellas, puedes especificar quién ve tus publicaciones, quién puede etiquetarte o si tu perfil aparece en buscadores de Internet.

Hay cierto tipo de contenidos que te recomendamos que no publiques en tus perfiles, como tu teléfono móvil, ciertos comportamientos o tus planes de vacaciones. Asimismo, y pese a que sea una práctica habitual, valora no evidenciar que te encuentras de vacaciones, porque esta información podría ser utilizada para saber cuándo no estás en casa. Del mismo modo, los códigos de billetes o tarjetas de embarque contienen información personal y del viaje, por lo que no es recomendable compartir imágenes de estos documentos.

En todo caso, recuerda que, con el paso del tiempo, todo lo que publicas en Internet contribuye a construir tu reputación digital. Empresas, compañeros de trabajo o conocidos pueden formarse una imagen de ti condicionada por esa información publicada en la Red.

Otro aspecto a tener en cuenta, subrayan en la AEPD, es saber borrar tu información personal en perfiles ajenos. Tu imagen, tanto una foto como un vídeo en el que apareces, es un dato personal y el Reglamento General de Protección de Datos reconoce a las personas el ejercicio del derecho de supresión. Para ejercerlo, es recomendable contactar en primer lugar con quien subió el contenido solicitándole su eliminación. Si no consigues tu objetivo, debes solicitar el borrado a la plataforma donde se ha publicado.

Por su parte, si eres tú quien va a subir imágenes de otra persona a una red social, es importante pedir permiso y asegurarte de que esa persona está de acuerdo. Y si luego cambia de idea, se debe respetar su decisión y eliminarla. En caso de que se trate de un menor de 14 años, consúltalo con sus padres o tutores.