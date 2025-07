Del ‘sexting’ a la ‘sextorsión’ solo hay un click

Hay una delgada línea entre el ‘si me quisieras, me mandarías una foto’; y el ‘todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no?’; al ‘si no me mandas más fotos, publico las anteriores’; y al ‘voy a enseñar tus fotos a tu familia y amigos’. La vigilancia, los celos y hasta las amenazas con romper la relación son las armas de los acosadores que, cuando el sexting se convierte en algo coercitivo, empuñan para intimar a sus víctimas y obligarlas a enviar imágenes subidas de tono.

El 'sexting' y su impacto entre adolescentes. / Shutterstock

Esta forma de violencia también implica graves riesgos en materia de ciberseguridad, tanto para la persona que la sufre como para su entorno. “Robo y difusión no autorizada de imágenes íntimas, chantaje digital, exposición a malware y phishing, acceso no autorizado a redes sociales y datos personales, y vulneración de la privacidad digital”, enumera Hervé Lambert, Global Consumer Operation Manager de Panda Security, “son los principales peligros”.

Cuando se da a enviar, ese contenido íntimo deja de ser eso, íntimo, y pasa a ser información susceptible de ser robada, compartida sin consentimiento o filtrada en redes, foros o webs pornográficas. “En muchos casos, además, las imágenes acaban en la dark web o son vendidas a terceros”, avisa Lambert. “Lo que puede derivar en daños irreversibles para la privacidad y la reputación de la víctima”.

Del chantaje emocional al control digital total

La cosa va más allá cuando, además, entra en juego el chantaje. “Una vez que el agresor tiene en su poder el contenido, puede amenazar con difundirlo si la víctima no le envía más material, dinero o accede a hacer favores. Este chantaje puede escalar rápidamente y convertirse en algo reiterativo, en una pauta”.

A veces, lo que parece un intercambio de fotos ‘picantes’ entre adultos se convierte en una pesadilla digital. Los agresores utilizan enlaces falsos para recopilar más información personal o envían webs maliciosas disfrazadas de supuestos regalos o fotos. “Estás tácticas se suelen usar para tomar el control de los dispositivos y las cuentas personales de la víctima”, advierte el directivo de Panda.

A través de este tipo de maniobras, los agresores obtienen contraseñas, accesos a cuentas y más datos privados. Y pueden, incluso, suplantar la identidad de la víctima para seguir cometiendo abusos. Cuando esto pasa, la ‘infección’ se disemina por el entorno de la persona coaccionada. Y puede afectar a su familia y amigos que también pueden ser chantajeados o expuestos a ataques de ingeniería social.

Prevenir… o curar

Aunque creamos estar a salvo, que eso a nosotros nunca nos podrá pasar, todos somos víctimas potenciales de sufrir un ataque de sexting coercitivo. Porque este tipo de violencia comienza de forma encubierta, a través de canales digitales comunes y con dinámicas de confianza o manipulación emocional. En muchos casos, además, este tipo de coacción la ejercen personas conocidas por la víctima.

El consumo de pornografía entre los menores abre lapuerta al ‘sexting’, advierten los expertos. / VICENT MARÍ

“Aplicaciones de mensajería en las que, creemos, sólo tenemos contactos de personas de confianza y nuestro contenido está seguro; redes sociales donde muchos agresores se crean perfiles falsos o se hacen pasar por personas conocidas, atractivas, o famosas; apps de citas en las que se establece una relación rápida y se acelera el posible chantaje o sextorsión; plataformas de juego online o comunidades virtuales; e, incluso, el correo electrónico y los SMS que algunos ciberdelincuentes utilizan para lanzar campañas de phishing o spam con las que engañar a sus víctimas, son los principales canales por los que se cuela este tipo de amenaza”, indica Lambert.