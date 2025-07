Estos productos son los más peligrosos para los dientes, según una experta

Mercadona, más bien sus productos, se suele llevar muchas alabanzas. Digamos que tiene poca prensa crítica. Las neveras españolas (y los armarios del baño) están llenas de productos comprados en la cadena de supermercados de Juan Roig. Pero, obviamente, no es oro todo lo que reluce, y la dentista Isabel Solsona ha mostrado en un vídeo de TikTok cuáles son los productos de Mercadona que pueden ser más perjudiciales para nuestra salud bucodental.

Y estos son:

Enjuague con alcohol : “Reseca tu boca y altera tu microbiota oral”, apunta la médica.

: “Reseca tu boca y altera tu microbiota oral”, apunta la médica. Pasta blanqueadora : “Contiene abrasivos que desgastan tu esmalte. Además, lleva sulfato de sodio, que en muchas personas favorece la aparición de llagas”.

: “Contiene abrasivos que desgastan tu esmalte. Además, lleva sulfato de sodio, que en muchas personas favorece la aparición de llagas”. Colgate total: “También contiene sulfato de sodio y cloruro de estaño, que puede ser muy irritante en algunas personas”.

Enjuague con clorhexidina: asegura la dentista que le sorprendió ver este producto en la estantería, porque este tipo de enjuagues están pensados para “tratamientos puntuales y siempre recomendados por un profesional”. “Usarlos sin control puede manchar tus dientes y desequilibrar tu flora bucal”, afirma.

Cepillos de cerdas duras: “Pueden causar retracción de encías y mayor sensibilidad bucal. No por ser más duro limpia mejor”.

¿Por qué los cepillos de dientes tienen unas cerdas más largas que otras?

Algunos cepillos de dientes tienen en la parte superior cerdas algo más largas. Puede que ni te hayas fijado en el tuyo y, si lo has visto, pienses que su función es la de llegar a los rincones donde no llegan las más cortas: muelas y zonas más profundas de la boca. ¡Pueeeeeeeeeees no! La realidad es otra: es una forma de medir la pasta de dientes que se debe utilizar. Bastará con rellenar de dentífrico esa pequeña superficie con el límite hasta donde empiezan a crecer las cerdas sin llegar hasta la base completa. Además de ser la medida idónea para lavarte sin pecar de exceso de producto, ahorraremos.

Lo ideal es que todo el mundo se lavase los dientes después de cada comida, pero es casi imposible por el ritmo de vida que llevamos. Entonces, los expertos recomiendan hacerlo tras las tres comidas principales, durante al menos dos minutos, y con una pasta fluorada a poder ser. Pero esto no es suficiente.