Triunfar en redes sociales sin mostrar tu cara: ellos lo lograron

Abres tu app favorita y todo lo que ves son caras, caras y más caras. Hasta los carruseles de LinkedIn empiezan casi siempre con una selfie gigante… Pero, entre personas introvertidas, sabemos que eso no es para todo el mundo. Tal vez, explican en Metricool, lo tuyo no es salir en cámara. O no quieres que toda la marca dependa de una sola persona (¿qué pasa si se va?). O simplemente crees que lo que ves en otras cuentas no encaja con tu negocio. Y si trabajas con varias marcas o en una agencia poner tu cara tampoco tiene sentido.

Aquí es donde entra el faceless content (contenido sin caras):

Es facilísimo de delegar , compartir con tu equipo o subcontratar.

, compartir con tu equipo o subcontratar. Si alguien se va , tu estrategia no desaparece con esa persona.

, tu estrategia no desaparece con esa persona. Perfecto para agencias y freelancers que crean contenido, pero no son la imagen de la marca.

Puedes sumar o cambiar miembros en el equipo sin dramas.

Y, sobre todo, te da mucha más libertad creativa para contar tu historia a tu manera.

Un par de ejemplos, recopilados en Metricool.

Un creador llegó a 83k seguidores en Instagram enseñando trucos de fotografía y tutoriales sobre su equipo, sin necesidad de mostrar su cara: la clave está en enseñar el proceso y los resultados, no a la persona.

En YouTube, una fan de ‘Fallout’ reúne millones de suscriptores compartiendo objetos retro y música nostálgica; demuestra que una buena selección de elementos visuales puede contar la historia por sí sola, sin salir en pantalla ni hablar.

Y una pequeña cafetería de Tailandia ha crecido en TikTok únicamente mostrando sus productos con vídeos cortos, música popular y planos cuidados, demostrando que cualquier espacio o producto puede ser protagonista, aunque nadie salga delante de la cámara.

Y estos son solo tres ejemplos, pero han recopilado 37 casos de éxito de marcas que lo están petando en redes sin que nadie tenga que aparecer en cámara.

En conclusión, listan en Metricool: