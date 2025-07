¿Consigues desconectar en vacaciones? La mayoría de personas no

Según los datos de la última encuesta sobre Desconexión digital elaborada por InfoJobs: el 63% de los trabajadores declara no desconectar durante su descanso vacacional, un porcentaje mayor al de 2024, cuando se registró un 59%, y al de 2023 (62%), y que se divide entre el 23% que se conecta siempre que sea necesario y el 40% que lo hace a veces. Son cifras que indican un repunte en la no desconexión de los empleados y que, comparada con años anteriores, subrayan un cambio de tendencia.

“Estos datos ponen de manifiesto que la desconexión durante las vacaciones sigue siendo una asignatura pendiente entre los profesionales españoles”, comenta Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, quien añade: “Más allá del marco legal que garantiza este derecho, lo preocupante es que muchas personas aún no logran desconectar del trabajo en su periodo de descanso. Las vacaciones deberían ser un espacio real de recuperación física y mental, pero la presión –a veces explícita, a veces autoimpuesta– de estar disponible interfiere directamente con ese objetivo. Para muchas empresas, fomentar una cultura de respeto por el tiempo libre de los empleados no solo es una cuestión de cumplimiento normativo, sino una inversión clara en bienestar, motivación y rendimiento a largo plazo”.

Una persona usando un ordenador portátil / Europa Press

El 73% de los trabajadores no logra desconectar plenamente

Más allá del periodo vacacional, el informe revela también que el 73% de los trabajadores afirma no desconectar plenamente cuando finaliza su jornada laboral. Este dato aumenta también en comparación a 2024 (+2 puntos porcentuales, cuando se registró un 71%) y queda cerca de la cifra contabilizada en 2023 (72%). Entrando en el detalle, el porcentaje de personas que no desconectan plenamente del trabajo en 2025 se divide en un 45% que lo hacen de forma esporádica, y un 28% que están conectados siempre que sea necesario.

Sin embargo, y a pesar del alto porcentaje de empleados que declara que responden a notificaciones del trabajo fuera del horario laboral, parece haber una sensación contraria cuando se pregunta a los trabajadores si creen que desconectan. En este sentido, más de la mitad (53%) declara no desconectar totalmente del trabajo cuando finaliza su jornada, cifra que desciende frente al año anterior (56%). Entre los que no tienen la sensación de desconectar, un 29% lo atribuye a tareas pendientes que ocupan parte de su pensamiento, mientras que un 16% afirma estar pendiente por si surge algo que tiene que solucionar (aunque si no es inmediato lo gestiona al día siguiente), y solo un 8% declara estar siempre pendiente del trabajo a pesar de que no haya nada urgente.