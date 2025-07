Los bancos se pegan por ti: pagan hasta 760 euros por un cliente nuevo

La batalla por captar nuevos clientes en el sector bancario se recrudece. Con los tipos de interés cuesta abajo y la rentabilidad de los productos de ahorro languideciendo, los bancos han intensificado su ofensiva comercial recurriendo a campañas agresivas de captación de nuevos clientes.

Archivo - Billetes de euro, dinero / EUROPA PRESS - Archivo

Actualmente, tanto Banco Santander como BBVA y CaixaBank pagan dinero a los nuevos clientes, pero los principales bancos no son los únicos que han apostado por esta estrategia: al menos una docena de entidades regala dinero a los nuevos clientes, de acuerdo con un análisis del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que ha analizado cuáles son las mejores promociones bancarias.

Algunos bancos ofrecen hasta 760 euros a los clientes nuevos. No solo han aumentado los incentivos, sino que se han relajado los requisitos. Se nota especialmente en los compromisos de permanencia que llevan aparejadas estas promociones. “Algunos bancos han eliminado el concepto de la permanencia, de manera que el cliente puede irse cuando quiera y no tiene que devolver el dinero que haya ganado hasta ese momento”, señalan fuentes de HelpMyCash. “Los meses que el cliente cumple los requisitos, recibe un incentivo y los meses que no, no recibe nada”, añaden.

Este sistema da mucha más libertad a los clientes, que no tienen que pagar ninguna penalización si no pueden seguir asumiendo las condiciones de la promoción o que, incluso, pueden irse a otro banco si su oferta es más interesante.

Por otra parte, los incentivos ofrecen al banco la oportunidad de fidelizar a un cliente nuevo, que con el paso del tiempo puede acabar contratando otros productos más rentables para la entidad, como tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, seguros o fondos de inversión. Precisamente, la fidelidad es una de las asignaturas pendientes de los bancos. De acuerdo con un estudio publicado el año pasado por el comparador, ocho de cada diez consumidores no descartaba cambiar de banco. Solo un 22% de los encuestados descartaba la opción de cambiar de entidad, mientras que un 29% señalaba que quizá lo haría y un 49% afirmaba que sí.

Nuevas ofertas bancarias

El último banco en maniobrar en este terreno ha sido BBVA, que esta semana ha estrenado una nueva promoción dirigida a los nuevos clientes que contraten su Cuenta Online. Esta campaña tiene como objetivo incentivar el uso de la cuenta y, para ello, el banco regala hasta 63 euros cada mes durante un año (hasta 760 euros en total).

Concretamente, cada mes el banco paga hasta 10 euros por usar Bizum, hasta 10 euros por usar la tarjeta de débito, hasta 10 euros por domiciliar algún recibo del hogar y hasta 33 euros por domiciliar una nómina o una pensión. El cliente no está obligado a cumplir todos los requisitos. Cada mes, el banco calculará la bonificación correspondiente en función de los requisitos que haya cumplido. Si no cumple ninguno, no recibirá ningún incentivo, pero no tendrá que hacer frente a una penalización.

Cetelem también acabar de reforzar su estrategia de captación de clientes con el lanzamiento de dos nuevas cuentas y una promoción con la que se puede conseguir hasta 250 euros a cambio de domiciliar una nómina u otros ingresos recurrentes durante solo seis meses y otros 30 euros por la domiciliación de dos recibos durante tres meses.

Estas nuevas promociones se suman a las que llevan más tiempo en el mercado. Abanca regala hasta 500 euros a cambio de una nómina y una permanencia de dos años, pero si la cuenta la abren dos personas y cada una domicilia su salario, el incentivo se multiplica por dos.

El Santander entrega hasta 400 euros. También pagan incentivos Deutsche Bank, Imagin, CaixaBank o Cajamar, entre otros.