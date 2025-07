¿Tienes el pelo rizado? Este es el activador de rizos más viral del momento

El verano es la época perfecta para aprender a amar nuestro pelo natural y poner en práctica el método curly. En los climas húmedos de la playa, con el calor, lo más fácil y cómodo es olvidarnos de las planchas y lucir un look relajado, a la par que favorecedor, utilizando nuestro activador de rizos de confianza. Ondulado, con remolinos o afro, nada mejor que una melena rizada para disfrutar estos meses al máximo, y hay una lista de productos que no pueden faltar en la maleta de cabina más recomendada, ligera y resistente para poder cuidarlos, definirlos e hidratarlos.

El método curly está compuesto por unos sencillos pasos que cuando empieces a aplicarlos no entenderás por qué has tardado tanto en hacerlo. Sobre todo, cuando notes la diferencia entre un pelo encrespado y una melena sin forma con unos rizos definidos, sanos, con volumen y un brillo espectacular. Desde Shopping, hemos encontrado el que se ha convertido en el mejor activador de rizos para ser la envidia este verano con una melena de revista, presumiendo de tu pelo natural.

El activador de rizos es el paso más importante del método curly

El producto totalmente necesario y que no puedes pasar por alto en el método curly es el del activador de rizos. Con este producto conseguirás unas ondas marcadas y espectaculares durante más tiempo y sin importar las condiciones climáticas, el peinado que te hagas o cada cuanto te laves el pelo.

Si has probado un activador de rizos anteriormente y no has notado diferencia, quizás no lo estás aplicando en el momento idóneo o de la forma correcta. El estado del pelo es esencial para que los resultados sean evidentes. Hay que tener claro que:

Desenrédate el cabello con un cepillo recomendado. Intenta evitar peines que provoquen encrespamiento o que provoquen roturas en el cabello. Las melenas rizadas tienden más a enredarse y hay que tener especial cuidado cuando quitamos los nudos. La melena debe estar muy mojada. A pesar de lo que muchos creen, para que el activador de rizos haga efecto y el resultado dure más tiempo, tu cabello tiene que estar muy húmedo, mojado. Debe "chorrear" y que las gotas de la ducha sigan cayendo. Separa el cabello en diferentes secciones. Hay que asegurarse de que el producto llega a todas partes por igual, aplícalo de medios a puntas, poco a poco. Sin scrunch no hay rizos. El scrunch es esa técnica con la que "estrujamos" nuestros rizos con las manos hacia arriba, desde las puntas hasta la raíz, para darles forma. Cuando hemos aplicado el activador de rizos, el secreto es que el pelo haga ruido cuando pasamos nuestras manos. Si no sucede, puedes humedecerlo con un spray.

Ahora que tienes claro cómo aplicamos un activador de rizos, toca conseguir uno de los más recomendados y mejores valorados para tener unos rizos más cuidados que nunca, con una melena llena de volumen y brillo.

El activador de rizos más recomendado para empezar con el método curly

Valquer Booster Especial Rizos Zero. Gel Activador de Rizos Definidos. Tratamiento para Cabello Rizado Método Curly. Con Keratina Vegetal y Activo derivado del Maíz. Vegano. 300 ml. Este es el activador de rizos debes incluir en tu rutina de cuidado capilar porque es el que da el aspecto más natural. Dejará tus rizos más flexibles que nunca, sin apelmazarlos, para un resultado favorecedor, relajado, pero nada descuidado.

También es uno de los más recomendados por lo fácil que es peinar tu melena cuando lo apliques. Podrás darle a tus rizos tu forma favorita, moldeándolo a tu gusto con los dedos, todo son comodidades. Además, por supuesto, evita el encrespamiento, a pesar de ser uno de los que más volumen te va a dar.

Su fórmula es excelente, con los mejores ingredientes, al 98% de origen natural. Uno de los principales elementos es la keratina vegetal, de los más buscados para fortalecer e hidratar tu cabello, aportando un brillo natural.

Este activador de rizos es clave para tener una hidratación profunda, con un resultado duradero y verte favorecida en cualquier lugar, estación del año o sin importar cada cuanto te lavas el pelo. La humedad no será un problema.

¿Qué tiene este activador de rizos para ser uno de los más solicitados?

A diferencia de otros activadores de rizos, este no te va a dar un look artificial. Reúne todo lo que buscas en un producto de este tipo ingredientes naturales, hidratación profunda y efecto duradero. No es de extrañar que Amazon ya tenga una nota de 4,2 estrellas y más de 400 compras en el último mes. Va en camino de convertirse en uno de los productos más vendidos de la temporada.

Las valoraciones de este producto son fabulosas. Las personas que lo han probado destacan, además de su agradable aroma, lo suave que deja el pelo y lo marcados que quedan los rizos. Algunas de las opiniones que podemos leer dicen: