El motivo por el que vas a cobrar menos por tu Bono Social a partir de este mes de julio

No, no has cobrado mal sino que tu Bono Social se ha reducido. Desde el pasado 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de este año, los beneficiarios del Bono Social recibirán menos ayuda en la factura eléctrica. Para los consumidores vulnerables, el descuento que hasta ahora alcanzaba el 50 % se reduce al 42,5 %, y para los consumidores vulnerables severos, baja del 65 % al 57,5 %.

Con la PVPC -tarifa que hay que tener contratada para beneficiarse del bono-, que actualmente tiene un precio medio de 22,74€/mes 1 , ambos perfiles dejarán de recibir 1,71 €/mes -o lo que es lo mismo, 10,26 € hasta que finalice este 2025-, según cálculos realizados por Roams, plataforma que ayuda al consumidor a ahorrar en luz y gas. Esto supone, por tanto, una reducción del 15 % para consumidores vulnerables y del 11,5 % para vulnerables severos.

Fuerte concentración en sureste y zonas de interior

En Extremadura, la concentración de beneficiarios del Bono Social es muy elevada. Tanto Badajoz (84 por cada 1.000 habitantes) como Cáceres (78 por cada 1.000 habitantes) lideran el ranking nacional con una diferencia muy significativa 2 . A las capitales extremeñas, le siguen provincias del sureste peninsular como Jaén, Albacete y Ciudad Real; y varias de interior en Castilla y León como Salamanca, Zamora y Ávila.

Beneficiarios del Bono Social. / Roams

Badajoz, Cáceres y Jaén no solo encabezan el ranking como provincias con mayor concentración de personas acogidas a la ayuda, sino que también presentan algunas de las tasas AROPE 4 (en riesgo de pobreza y/o exclusión social) más altas del país -36,9% Badajoz, 34,1% Cáceres y 34,7% Jaén- y se encuentran entre las provincias con menor renta por hogar -en el entorno de los 27.000 euros, lejos de la media de España, que se sitúa en 33.500€. La coincidencia de estas tres variables las convierte en territorios especialmente sensibles al recorte.

“La verdadera cuestión ahora es si el mecanismo en sí es eficaz. La relación entre concentración de beneficiarios, tasa de pobreza y renta media por hogar nos muestra que las ayudas del bono social llegan donde, a priori, más se necesita”, señala Sergio Soto, experto en energía de Roams, plataforma que ayuda al consumidor a ahorrar en servicios esenciales.

“Es comprensible que se normalicen las ayudas tras la crisis, pero el impacto debe valorarse según el mapa de la vulnerabilidad. En zonas como Badajoz o Jaén, con alta concentración de beneficiarios y rentas bajas, cualquier ajuste afecta directamente. La correlación entre pobreza, renta y Bono Social demuestra que su necesidad en estas regiones es estructural, no temporal. Por eso, el recorte debería ir acompañado de políticas de apoyo más allá de la factura de la luz”, añade Soto.

Por el contrario, en grandes urbes como Madrid y Barcelona -las dos provincias de España con mayor número de beneficiarios-, suman 184 .527 y 127 .601 beneficiarios respectivamente (del total de 1,69 millones de beneficiarios que hay en España 6), pero estas cifras representan solo 25,8 y 21,4 ayudas por cada 1. 000 habitantes debido a su alta densidad poblacional.

En provincias del País Vasco, como Gipuzkoa o Álava, y en regiones de Cataluña y Navarra, la incidencia del Bono Social es aún menor, en línea con sus niveles de renta más altos y menores tasas de pobreza. Existe, por tanto, una correlación prácticamente perfecta entre la densidad de beneficiarios del bono, la tasa AROPE y la renta media por hogar.

Desconocimiento de las ayudas

“Con un 22,4% de la población desconociendo el Bono Social 7 y sus ayudas, es evidente que el potencial de esta ayuda está desaprovechado. La normalización de los descuentos es un buen momento para replantear el mecanismo y hacerlo más accesible y conocido, transformando esa bolsa de clientes de PVPC en un caladero de nuevos beneficiarios que hoy están desprotegidos”, concluye Soto.