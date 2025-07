Todo lo que debes saber sobre las patatas congeladas del supermercado

Los productos ultracongelados, disponibles a la venta en la mayoría de los supermercados, son un recurso útil cuando no tenemos mucho tiempo para cocinar. El pescado o las bolsas de verduras, ya peladas y cortadas, salvan de más de un apuro dado el caso, pero también están a la venta patatas fritas ultracongeladas. ¿Qué tal son?

En la mayoría de marcas de patatas fritas congeladas encontramos tres ingredientes: patatas, aceite de girasol y dextrosa. Las patatas vienen prefritas, por eso en casa se cocinan tan rápido, y ya sabemos que los fritos no son muy recomendables por la cantidad de radicales libres y el exceso de aceite que contienen.

El aceite de girasol es refinado, lo que no es lo ideal, aunque la verdad es que la cantidad incluida ronda el 4 o 5 por ciento, por lo que no supone una cantidad preocupante.

En cuanto a la dextrosa, es un tipo de azúcar extraído del trigo o el maíz que se comporta igual que el azúcar blanco. Se añade para que las patatas se doren al cocinarse.

En definitiva, las patatas ultracongeladas no son para comer a diario, pero tampoco son como para demonizarlas. Contienen poco aceite y la cantidad de dextrosa es mínima, pero no dejan de estar fritas. Por tanto, para tomar de vez en cuando no hay problema.