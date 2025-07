Ya es oficial: con este cambio de ley pueden despedirte "sin indemnización", advierte la abogada Miriam Ruiz

España es un país que se vanagloria de garantizar una protección a los derechos de los trabajadores, de tal forma que no existe el despido libre y que son muchos los casos en los que una empresa debe indemnizar a su empleado si desea extinguir el contrato. Sin embargo, un reciente cambio legal ha propiciado que se pueda dar una circunstancia en la que una empresa extinga su relación con un trabajador sin hacer frente a la indemnización. Así lo ha querido aclarar la abogada Miriam Ruiz.

Pero hay que tener en cuenta que el supuesto al que se refiere la experta legal es muy concreto. Es decir, no todo el mundo entraría en él, ni mucho menos. Miriam Ruiz ha querido explicarlo al percibir un aluvión importante de dudas en torno a las nuevas posibilidades que la ley acoge para quienes consiguen la incapacidad permanente.

El cambio con la incapacidad permanente

El caso es que, tal y como explicó la abogada, "a partir del 1 de mayo de este año ya se reconocía expresamente que los trabajadores a los que se les conceda una incapacidad permanente tienen derecho a solicitar la reubicación o adaptación de su puesto de trabajo". Es decir, pueden intentar seguir trabajando en vez de cobrar une pensión y pasar a ser retirados. Esto es interesante para aquellos que quieren explorar hasta al final la posibilidad de mantenerse activos.

No todo el mundo quiere quedarse en casa sin hacer nada a cambio de una pensión. Hay a quienes les gusta su trabajo y, pese a que hayan recibido un duro revés de salud, quieren permanecer activos todo lo que puedan. Es por ello que, pese a tener la incapacidad laboral permanente, ahora tienen la posibilidad de reclamar a la empresa que, si pueden, les adapten un puesto de trabajo en el que sí puedan desempeñar sus labores.

Cese sin indemnización

Pero esta situación que contempla el cambio normativo ha generado las dudas que ha querido aclarar Miriam Ruiz. "¿Tengo derecho a indemnización si no pueden reubicarme o adaptar mi puesto de trabajo?", le han preguntado en reiteradas ocasiones. "He visto que esta es una cuestión que ha surgido mucho en los comentarios de uno de mis vídeos", aclara la experta legal.

La abogada matiza así cómo es el proceso en el caso de que un trabajador que tiene la incapacidad permanente reclama ser reubicado o adaptar su puesto a la empresa para seguir trabajando. "A raíz de este vídeo mucha gente se preguntaba qué pasa si no es posible hacer esa reubicación o adaptación. ¿Tienen entonces derecho a extinguir de forma indemnizada su contrato de trabajo?", cuenta Miriam Ruiz.

La asesora legal despeja la incógnita con rotundidad: "Bueno, pues en este caso siento decirte que la respuesta es que no". Explica que, tras pedir la reubicación el trabajador, "hay dos opciones":

Si la empresa adapta el puesto o puede reubicar al trabajador, este seguirá trabajando. "Si tú pides la reubicación o adaptación y esto no es posible y tu empresa lo justifica, entonces lo único que hay aquí es una extinción de tu contrato de trabajo sin derecho a indemnización. Eso sí, si te quedan vacaciones pendientes de liquidar, te las tienen que abonar".

Miriam Ruiz subraya que "lo que habría que ver es si la empresa realmente ha justificado que no es posible hacer esta reubicación o adaptación del puesto o que le supone una medida muy gravosa, ya que si no está justificado, entonces ahí sí podríamos estar ante un despido nulo o improcedente".

Otro caso diferente, según Miriam Ruiz

La abogada española explica otra situación, similar, que se podría dar. "Y luego podríamos tener también una opción: que no te den ningún grado de incapacidad permanente, pases por el servicio de prevención de riesgos laborales de tu empresa y se determine que no estás apto para continuar desempeñando tu puesto de trabajo. En ese caso, como no te han concedido una incapacidad permanente, si se extingue tu contrato, ahí sí que tendrías derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, porque ese despido sería por causas objetivas, por ineptitud sobrevenida".

En este caso, al no tener la incapacidad permanente reconocida, si la empresa, en base a su criterio, entiende que no puedes desempeñar tus labores y desea despedirte, deberá pagarte.