La diferencia entre hurto y robo: saberla evitará que te metas en líos

La diferencia entre hurto y robo te evitará meterte en líos. Si intentas hacer pasar un hurto por un robo en comisaría puedes acabar detenido. Ambos son delito, pero el robo es más grave porque implica violencia, intimidación o ambas cosas, y el hurto no.

Entonces, ¿qué pasa si intentas hacer pasar un hurto por robo para cobrar el seguro? Si la Policía Nacional descubre que has mentido, estarías cometiendo un delito de estafa a tu seguro y una simulación de delito, y esto sí que es grave y podrías acabar detenido.

No eches a perder tus vacaciones

Los meses de julio y agosto son los más demandados por los españoles para disfrutar de sus vacaciones, y también es cuando se producen más desplazamientos por todo el territorio nacional y al extranjero.

Si has estado esperando todo el año a que llegara este momento, no lo eches todo al traste y haz caso a las recomendaciones de la Policía Nacional: no olvides "lo más importante".

Se refieren, por supuesto, al Documento Nacional de Identidad. Si no quieres quedarte en tierra, comprueba la fecha de caducidad de tu documento con la suficiente antelación. Y si tienes que renovarlo, pide cita previa en www.citapreviadni.es.