¿Quieres ver a los delfines en libertad? Hoy se celebra el Día Mundial para acabar con su cautiverio

Son una de las especies más inteligentes de los océanos y, sin duda, una de las más listas de todas las que habitan la Tierra. Pese a ello, son todavía muchos los delfines que viven fuera de su hábitat natural y en cautiverio, poniendo unas limitaciones imposibles de superar a su afán de libertad en la naturaleza. En busca de acabar con esta problemática y mientras los estadounidenses celebran su día nacional, el 4 de julio también es sinónimo del Día Mundial de los Delfines en Cautiverio, una iniciativa seguida por infinidad de asociaciones animalistas y que cada vez cuenta con más seguidores.

El hecho de no poder vivir en libertad limita el desarrollo de cualquier animal, pero más aún en el caso de los delfines debido a su alto grado de inteligencia. En espacios como delfinarios, esta especie no puede convivir con tantos ejemplares similares a ellos como sería oportuno, reduciendo en gran medida su capacidad de desarrollar correctamente su lenguaje y capacidad de comunicarse. Actualmente, se calcula que todavía quedan 3.000 delfines en todo el mundo que viven en cautividad, una cifra que se quiere reducir a 0 por parte de diferentes entidades.

La esperanza de vida de estos mamíferos también se ve reducida sobremanera en comparación con sus 'parientes' libres, pues apenas viven 50 años. Por norma general, además, son usados para espectáculos en parques de atracciones o lugares similares, lo que les provoca unos niveles de estrés inasumibles para cualquier especie animal que no esté habituada a convivir con el ser humano en su día a día. Asimismo, al estar normalmente recluidos en espacios no demasiado grandes -en comparación con su hábitat natural-, no pueden tampoco desarrollar sus habilidades motoras en plenitud, que les permiten nadar a más de 100 kilómetros por hora.

Limitaciones

Durante los últimos años, son varios los países que han tratado de poner limitaciones a la cautividad de los delfines y otros cetáceos. El grupo de los más estrictos, aquellos que prohíben su cautiverio, son Chipre, Eslovenia, Croacia, Costa Rica, Chile e India. Mientras tanto, Suiza y Hungría prohíben su importación, estando un paso por delante de las legislaciones poco flexibles de Brasil, Reino Unido, Noruega y Polonia. La lista de países en los que se han denegado las autorizaciones pertinentes para su construcción tampoco es corta, con ejemplos como Austria, Irlanda o Luxemburgo. En la cara opuesta de la moneda se encuentra España, que cuenta actualmente con más de una decena de delfinarios, estando la mayoría de ellos en las Islas Canarias.