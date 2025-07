Consejos de belleza para este verano en la playa: lo que no sabías sobre tu piel

Todas estamos deseando que llegue esta época del año, pero con tanto calor el maquillaje se derrite. Si eres de las que no puede salir sin él, aquí te dejamos unos consejos de belleza para que te aguante todo lo posible. Lo más importante es cuidarse la piel antes del maquillaje. No salgas de casa sin protección solar. Las quemaduras además de poco elegantes pueden ser peligrosas. Lo más recomendable es usar protección 30 o incluso de 50. Una vez hecho esto, ya puedes pasar al maquillaje. Recuerda que en verano "menos es más", cuanta menos cantidad de producto llevemos mejor. En vez de base podemos usar cremas ligeras con color o al menos usar un primer antes de aplicarla para conseguir mayor duración.

El principal truco que puedo dar para conseguir una mayor duración es usar un fijador que nos ayude a controlar el brillo. Para ello lo ideal es utilizar el spray a unos 15 cm de distancia del rostro. Y para que no se te mueva ni un pelo de las pestañas, lo mejor es utilizar una máscara resitente al agua. Para aplicarla hazlo desde la base, es decir, solo de medios a puntas.

Si el maquillaje te parece muy recargado y no eres de las que se ponen fácimente morena, tu mejor aliado para este verano será un auobronzeador. Es la solución para que tu piel coja un color ligero. Recuerda escoger uno que no manche tu ropa y no deje parches en la piel. Aunque sabemos de otros métodos como las pastillas autobronceadoras, lo más conocido son las lociones y spays . Y para las más indecisas, recomendamos ver vídeos como este, donde se comparan diferentes marcas de bronzeadores hasta que encuentres el ideal para ti.