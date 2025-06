Evita que tu picnic acabe en gastroenteritis: claves para comer seguro este verano

¿Qué hacer si comemos al aire libre? Si este verano no quieres que tu merienda en la playa, en la piscina o en el campo termine con una gastroenteritis, toma nota de estos consejos para un picnic perfecto y para evitar sustos digestivos.

Lo primero es mantener los alimentos refrigerados. El calor es el mejor amigo de las bacterias. Para evitar que tu comida se estropee, utiliza una nevera portátil, placas de hielo, bloques de frío o bolsas térmicas. No abras la nevera constantemente para que no pierda frío y no dejes los alimentos al sol; mejor siempre a la sombra y bien resguardados.

Lleva alimentos seguros y resistentes al calor; no todos los alimentos son aptos para un día de playa. Evita productos muy perecederos como la mayonesa, por ejemplo; en su lugar, opta por alimentos seguros como frutos secos y fruta fresca, como sandía, melón, manzana, plátanos... Bocadillos seguros como pan integral con jamón serrano, queso, barritas de cereales, hummus envasado con palitos de zanahoria, o fruta deshidratada.

Cuidado con el agua y con el hielo. Utiliza siempre botellas térmicas para mantenerla fresca y evita el hielo de origen dudoso en bebidas, sobre todo en destinos turísticos exóticos. Y no bebas agua directamente del grifo si no estás seguro de su calidad.

Lava bien los alimentos y las manos. Si llevas frutas y verduras frescas, mejor lávalas en casa antes de salir. Lleva toallitas desinfectantes y gel hidroalcohólico para limpiar las manos antes de comer. Muy importante: usa servilletas o papel de aluminio para manipular los alimentos sin tocarlos directamente.

No reutilices envases para guardar los alimentos. Almacena cada uno en su envase original o en un táper limpio y hermético. Y nunca mezcles comida cocinada con comida cruda para evitar la tan temida contaminación cruzada.