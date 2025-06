El “corte de digestión” no existe: qué es en realidad y cómo evitar sustos al bañarte

Esta coletilla se convirtió en la pesadilla de los agostos de la infancia de muchos: "No te metas en el agua hasta que no hayan pasado dos horas después de comer para que no te dé un corte de digestión". Pero el corte de digestión no existe, tan sencillo como eso, aunque conviene aclararlo bien.

Lo que se conoce popularmente como corte de digestión no es un problema digestivo, sino algo mucho más serio denominado hidrocución. Suena grave y no es para menos. Se trata de una especie de conmoción que sufre nuestro cuerpo cuando entra en contacto con agua fría después de haber tomado el sol, hecho ejercicio o encontrarte con la temperatura elevada.

Cuando el cuerpo entra en shock se produce una vasoconstricción, baja la frecuencia cardiaca e incluso se puede llegar a perder el conocimiento. Al bañarnos, se ralentiza el ritmo cardiaco. Y cuando hacemos ejercicio, la sangre se va distribuyendo por el cuerpo porque los músculos están en movimiento, y en estos casos la sangre que llega al estómago va a ser menor, y la digestión, aunque no se para en seco, sí puede enlentecerse y provocar mareos y náuseas.

La complicación de que esto suceda dentro del agua es mayor que en tierra firme por el riesgo de ahogamiento. Eso no significa que no puedas bañarte en todo el verano ni que haga falta esperar dos horas después de comer para poder meterte en la piscina; basta con aplicar el sentido común. Además, no es lo mismo comer una comida copiosa que una más ligera.

Para ser cautos, bastaría con introducirse poco a poco en el agua, mojar las muñecas y la nuca para bajar la temperatura y estar listos para poder bañarnos sin problema, tal y como hacían nuestras abuelas en su época.