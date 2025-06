Mitos y verdades sobre los tatuajes: no, la tinta no causa cáncer

Existen muchos bulos extendidos sobre los perjuicios de hacerse un tatuaje. Es cierto que hay algunas contraindicaciones, pero son las menos.

Por ejemplo, lo de que si te haces un tatuaje ya no puedes donar sangre es totalmente falso. Aunque sí es cierto que se debe esperar de seis meses a un año para hacerlo. Si el tatuaje es muy grande, al enfermero le va a costar un poco más encontrar la vena, pero se puede donar sin problema.

Si estás embarazada, mejor no te tatúes. Una de las contraindicaciones de tatuarse en estado de gestación es que existe un pequeño riesgo de complicaciones que podrían poner en peligro a tu bebé.

¿Y qué hay de los diabéticos? Siempre se ha pensado que no pueden tatuarse, pero nada más lejos de la realidad. Si en alguna situación se desaconseja hacerlo, es porque son más propensos a infecciones y mala cicatrización, pero extremando las precauciones pueden hacerlo.

Sobre las resonancias magnéticas, no existe ningún riesgo. Hace muchos años la tinta de los tatuajes podía contener metales, pero hoy en día te puedes someter a esta prueba sin problema.

Y, por último, la tinta del tatuaje no provoca cáncer. Si es una tinta certificada y homologada, no existe ningún problema. Eso sí, no te tatúes encima de un lunar o mancha en tu piel; no podrás ver si crece o cambia de color.