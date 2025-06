Quemaduras y aloe vera natural: una combinación que puede salir mal

¿Eres de los que tienen una plantita de aloe vera en casa y ante una quemadura aplican su savia en la piel? Pues deberías dejar de hacerlo, por muy natural que parezca. A continuación, te contamos los tres principales motivos.

El gel crudo contiene compuestos como la aloína, que puede ser irritante y generar dermatitis alérgica por contacto. Más aún si tu piel ya está dañada con anterioridad. Además, el riesgo aumenta si lo aplicas y luego te da el sol. Esto se llama fototoxicidad.

Contaminación en la hoja de aloe vera. Puede haber restos de tierra, bacterias e incluso moho que pueden contaminar la piel, que además está irritada por la quemadura.

Variabilidad de la concentración y calidad. Cuando utilizas gel directamente extraído de la aloe vera, no sabes la cantidad de compuestos activos que contiene, ni siquiera si el aloe está en buenas condiciones.

Todo esto no significa que la aloe vera no sea buena para la piel, pero siempre si antes ha sido tratada, formulada y ha pasado los controles para que no tenga contaminación y sustancias irritantes. Lo natural no tiene por qué ser mejor ni más sano.