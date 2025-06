El aviso urgente de la Policía Nacional para no arruinar tus vacaciones

Has estado esperando todo el año para que llegue este momento, pero un simple detalle puede echarlo todo al traste. Las vacaciones de verano se organizan con meses de antelación, y cuando toca comprar vuelos de avión y alojamiento, cuanto antes se haga, mejores precios se pueden encontrar, pero no olvides "lo más importante", advierte la Policía Nacional.

La misión del último vídeo que han publicado en redes sociales es que no te quedes en tierra. La agente que protagoniza este aviso recuerda que sin el DNI en vigor no podrás volar a ninguna parte. "Si no quieres quedarte en tierra, comprueba la fecha de caducidad de tus documento con la suficiente antelación. Y si tienes que renovarlo, pide cita previa en www.citapreviadnie.es", informa.

Además, los márgenes para renovar los documentos de identificación personal son amplios. Puedes renovar el DNI hasta seis meses antes de que caduque, y el pasaporte, un año antes de su fecha de expiración. La Policía Nacional avisa: "tu único viaje con los documentos caducados será de vuelta al sofá de tu casa".

Declaración de la renta

Tampoco debes dejar para el final la presentación de la declaración de la renta 2025. La prisa es mala compañera, y los nervios por realizar la declaración en los últimos días nos hace más vulnerables a los ciberdelincuentes.

La Policía Nacional ha advertido a la población de una estafa que consiste en el envío de un mensaje de texto que se hace pasar por la Agencia Tributaria para reclamar el pago de una declaración con resultado "a pagar". El cuerpo recuerda que no se debe hacer clic sobre enlaces sospechosos ni descargar archivos adjuntos; tampoco, facilitar información ni claves personales a través de estos medios.