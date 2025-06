¿Cómo hacer una mosquitera casera y barata por ocho euros?

¿Quién no ha soñado con poner mosquiteras en toda la casa? ¿Y a quién no le ha tirado para atrás su precio? Las mosquiteras son uno de esos accesorios de la casa que no sabes que necesitabas hasta que lo pruebas y sientes la diferencia, sobre todo en verano. ¿Cuántas veces te ha despertado un moscardón de las tórridas siestas de verano? ¿Y un mosquito por la noche?

Las mosquiteras son útiles por varias razones:

Protección contra insectos: Su función principal es proteger contra insectos molestos como mosquitos, moscas, y otros insectos voladores.

Su función principal es proteger contra insectos molestos como mosquitos, moscas, y otros insectos voladores. Prevención de picaduras : Las picaduras de insectos pueden ser irritantes e incluso peligrosas si transmiten enfermedades. Las mosquiteras evitan que los insectos entren en áreas interiores donde las personas duermen o pasan tiempo, reduciendo así las posibilidades de picaduras.

: Las picaduras de insectos pueden ser irritantes e incluso peligrosas si transmiten enfermedades. Las mosquiteras evitan que los insectos entren en áreas interiores donde las personas duermen o pasan tiempo, reduciendo así las posibilidades de picaduras. Mejora del sueño: Al evitar que los insectos entren en el área de descanso, las mosquiteras pueden mejorar la calidad del sueño al reducir las interrupciones causadas por picaduras y zumbidos.

Al evitar que los insectos entren en el área de descanso, las mosquiteras pueden mejorar la calidad del sueño al reducir las interrupciones causadas por picaduras y zumbidos. Reducción del uso de productos químicos: En lugar de depender de repelentes de insectos o insecticidas, las mosquiteras ofrecen una solución más sostenible y ambientalmente amigable para controlar los insectos.

En lugar de depender de repelentes de insectos o insecticidas, las mosquiteras ofrecen una solución más sostenible y ambientalmente amigable para controlar los insectos. Ventilación: Aunque las mosquiteras están diseñadas para bloquear insectos, también permiten la circulación de aire, lo que es útil para mantener un ambiente fresco y bien ventilado en interiores.

En resumen, las mosquiteras son útiles para proteger contra insectos molestos y peligrosos, mejorar la calidad del sueño, reducir el uso de productos químicos y mantener una buena ventilación en interiores. ¿El único inconveniente? Su elevado precio. Sin embargo, el creador de contenido Omar Bielsa, más conocido por el nombre de usuario @omar_homedecor, ha compartido con su casi medio millón de seguidores de Instagram la forma en la que elaborar mosquiteras "low cost" o de bajo coste. Este es el vídeo:

Listones Abeto (pack de 9). Referencia : 10007116 Tienda : Bricomart. 8,20€

Escuadras planas acero. Referencia : 10297385 Tienda : Bricomart. 0,30 ud x 6

Malla de mosquitera. Referencia : 10787455 Tienda : Bricomart. Precio 6€

"Estos materiales suman un total de 16 euros y, en función de las medidas de la ventana, tienes mínimo dos mosquiteras", calcula el creador de contenido. Por lo que cada mosquitera sale a un precio de ocho euros. ¿Te animas a intentar construir tu propia mosquitera barata?