El método de ahorro de Japón para no llegar en números rojos a final de mes

En Japón está muy extendida la cultura del ahorro y del sacrificio. Pero esto es algo que a muchos de nosostros nos cuesta controlar y ahorrar se convierte en un verdadero reto. Por eso, en el país nipón tienen un método que, según los expertos, puedes llegar a ahorrar hasta 1.000 euros al año. Para ello, es necesario saber administrarse y apuntar hasta el más mínimo gasto.

El método del que hablamos es el llamado "Kakebo", que es un exhaustivo control del gasto que allí conocen hasta los niños de Primaria. Ahorrar puede ser más fácil si sabemos cómo hacerlo. Este truco lleva siendo utilizado durante hace más de un siglo en Japón.

Lo primero que tienes que hacer para empezar a ahorrar es gastar. Sí, en una libreta en la que tienes que apuntar absolutamente todo lo que gastas en el día a día. Se trata de crear una especie de agenda en la que cada mes pongas tus gastos fijos y lo que te vas a proponer ahorrar. Descuentas el garaje, el alquiler, la luz y el gas, la tarjeta, una cantidad para el ahorro (100, 50 o 20 euros, depende de la capacidad económica) y lo que te quede es aquello con lo que vas a trabajar.

El secreto es ser disciplinado. Una vez que sepas con qué te quedas cada día al llegar a casa vas apuntando tus gastos divididos en epígrafes: ocio, supervivencia (el tabaco y el alcohol no los incluyas aquí), vicios, cultura y extras. Sólo llevando el apunte día a día y hora a hora a final de mes podrás comprobar cuánto has gastado en cada cosa. Sigue el consejo de los japoneses: sólo entonces te vas a dar cuenta de la gran cantidad de dinero que gastas en cosas que no necesitas.

Y es que a final de mes llega el momento de reflexionar qué necesitas y qué es superfluo. Aquello de lo que puedes prescindir. Puede que llegues a descubrir, por ejemplo, que tienes que llamar menos a ese restaurante de comida basura que está debajo de tu casa y que te está llevando una cantidad de dinero importante al mes. O que en vicios gastas un porcentaje del sueldo mayor del que tú te creías. En ocasiones nos engañamos a nosotros mismos.

Dividir los gastos

Otra de las claves importantes es dividir los gastos . Es decir, si la luz llega cada dos meses destina en un apartado 50 euros cada mes para ese concepto. Y aún más. Si te quieres ir de vacaciones en septiembre empieza en enero destinando 100 euros cada mes a ese objetivo y mete ese dinero en un sobre. Cuando llegue la temporada estival tendrás casi 700 euros para disfrutar de las vacaciones.

Si a los dos meses ves que empiezas a ahorrar más de lo previsto tampoco estaría de más que hicieras un nuevo sobre o apartado en el que guardaras todo una determinada cantidad (la que tú consideres oportuna) para imprevistos de obras o averías del coche que puedan surgir y para que si surgen no te fastidien el ahorro.

Otros trucos para ahorrar

Uno de los trucos más extendidos por todo el mundo es el de la regla de las 52 semanas. La base de la regla es simple, ahorrar el número de euros que corresponden con la semana que nos encontramos. Por lo que comenzariamos con un euro y finalizariamos la última semana del año con 52. Si llevamos a cabo esta táctica hasta el final, habremos logrado ahorrar la nada despreciable de 1.378 euros.

Luego está el método del 50/20/30, que tiene su razón de ser en los porcentajes. El 50% se dedica a las necesidades fundamentales, el 20% al ahorro y el 30% a gastos de carácter personal. No obstante, lo ajustado de los ingresos de muchos hogares hará difícil cumplir con esta regla, ya que los gastos del día a día se imponen en la realidad de muchas familias españolas.

Así, el 50% de los ingresos o rentas que se perciban deben destinarse a los aspectos inaplazables: facturas, cuotas de hipotecas o alquiler, la cesta de la compra, transportes, recibos? La previsión es dedicar el 50% de lo que se gana a estos conceptos. Si sobra algo, mucho mejor: debe destinarse a la siguiente partida, la del ahorro.

El 20% de los ingresos deben asignarse al ahorro. De esta manera, se podrán cubrir gastos imprevistos y otros como la reforma de la vivienda, un tratamiento médico o nuevas situaciones familiares. El ahorro debe potenciarse desde edades tempranas, ya que en la adultez costará mucho menos atender debidamente este hábito.

Por último, el 30% de los ingresos se pueden asignar a gastos personales: actividades físicas de ocio, como el gimnasio, viajes, cursos, etc. En Internet y en los teléfonos móviles existen diversas aplicaciones que ayudan a cuantificar estos conceptos y a llevar las cuentas de manera efectiva.