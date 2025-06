¿A qué huele tu aliento? El truco viral para saberlo exactamente

¿A qué huele tu aliento? Si siempre has tenido dudas sobre si tu boca huele al de enfrente cuando hablas, el creador digital Matías Valenzuela te saca de dudas.

Haz esto: pasa tu lengua por la mano y espera unos minutos a que tu saliva se seque. Después, huele: "Es exactamente el olor que sale de tu boca".

No hagas el truco justo después de comer ni cuando te acabas de lavar los dientes, si no el resultado no será real.

Si huele mal... vete a un dentista. Los expertos señalan que entre un 25% y un 50% de la población padece halitosis en algún momento de su vida, aunque hay que diferenciar entre aquellas personas que lo notan en algún momento puntual de las que tienen mal aliento severo de forma constante. Son muy pocos los que se atreven a hablar de este problema o acudir a un profesional para remediarlo.

Remedios contra la halitosis

Hay algunos pasos sencillos, que se pueden incorporar como hábitos en el día a día y que mejoran notablemente el mal olor:

-Cepillarse los dientes después de cada comida. Muchas bacterias se combaten cepillando la parte trasera de la lengua, las mejillas y el paladar.

-El uso de hilo dental y limpiador de lengua.

-Utilizar un enjuague bucal que no contenga alcohol, ya que en vez de mejorar empeora el olor.

-Respirar por la nariz y no por la boca.

-Beber mucha agua para tener la boca hidratada. La saliva ayuda a eliminar los malos olores de la boca; es bueno consumir alimentos ricos en fibra como las verduras y las frutas que contribuyen a su creación. Masticar chicle también ayuda a la producción de saliva, aunque una vez hayas acabado, el mal aliento regresará.