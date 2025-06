Haz esto si quieres dormir y dejar de dar vueltas en las noches tropicales de verano

Han vuelto las noches tropicales, es decir, aquellas en las que la temperatura no baja de los 20º C. Esas en las que no paras de dar vueltas y abres las ventanas buscando un atisbo de aire que nunca llega. Sudas, te levantas, te quitas ropa (pero esto tiene un límite, claro) y nada, el calor sofocante no se va.

¿Y qué se puede hacer para dormir en las noches calurosas? Desde el Instituto de Salud Global de Barcelona dan una serie de consejos:

Evitar la cafeína, la nicotina y el alcohol.

La regularidad del horario de sueño, es decir, acostarse y levantarse a horas relativamente fijas, también es un factor clave para una buena higiene del sueño.

Además, es importante controlar otras perturbaciones ambientales, como el ruido y la luz artificial.

Aunque no existen pruebas científicas que respalden las adaptaciones conductuales específicas al calor, como ducharse con agua fría o tibia antes de acostarse y utilizar ventiladores y pulverizadores de agua, merece la pena probar estas estrategias, que pueden ayudar a mantener un sueño reparador en ambientes calurosos.

También es crucial fomentar la actividad física regular, dado el papel de la forma física en la adaptación al calor.

La salud mental está igualmente estrechamente relacionada con el sueño, por lo que intervenciones como la gestión del estrés y la terapia cognitivo-conductual pueden ayudar a algunos de nosotros a mantener un sueño reparador.

Aire acondicionado

Específicamente para el aire acondicionado, explican en el Instituto, “algunos de los estudios incluidos en nuestra revisión indicaron una falta de efecto termoprotector sobre el sueño”.

El aire acondicionado también requería un mayor consumo de energía, lo que es incompatible con las políticas de cambio climático. Por lo tanto, aunque el aire acondicionado puede ser una buena solución a corto plazo en algunas situaciones específicas, desde el Instituto de Salud Global de Barcelona no apoyan su uso para mantener un buen sueño en la mayoría de los entornos.

Intervenciones estructurales

A nivel estructural, agregan, las intervenciones medioambientales como el reverdecimiento urbano, los elementos acuáticos urbanos, la refrigeración pasiva y la mejora del aislamiento de los edificios y de los sistemas de ventilación también deberían evaluarse rigurosamente en cuanto a su capacidad para promover y proteger el sueño durante los periodos de calor.

Por ejemplo, aunque el (re)aislamiento de los edificios se presenta a menudo como una solución para ahorrar energía para la calefacción en invierno, también puede tener importantes beneficios colaterales para la salud, especialmente en relación con el calor del verano. Se necesitan más estudios para comprobar en qué condiciones estas estrategias pueden mejorar el sueño en condiciones de calor.