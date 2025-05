El nuevo grito de las fiestas infantiles: sándwiches con forma de oso y dinosaurio

Sorprender a los más pequeños a veces no es tarea fácil, pero es posible. En cualquier fiesta infantil que se precie siempre hay un producto que no falla nunca: los sándwiches. Y ahora puedes innovar con formas de todo tipo para que no quede ni uno sola sobre la mesa.

Cortadores de sándwiches / Amazon

En los últimos años se han puesto de moda los cortadores de sándwiches. Se pueden adquirir en múltiples establecimientos y también por internet, y con ellos lograrás sorprender a niños y padres con formas como dinosaurios, mariposas o la silueta de Mickey Mouse.

También hay cortadores "más sencillos", con las tradicionales estrellas y corazones; pero incluso puedes encontrar cortadores con cara de ositos.

Si te preocupa qué hacer con los restos de los sándwiches después de cortarlos, puedes estar tranquilo porque no tienes que tirarlos (¡ni mucho menos!) podrás aprovechar los restos del pan de molde (en especial los bordes) para hacer rollitos o palitos para dippear.

Recuerda también que los cortadores tienen más utilidades, ya que pueden servir para elaborar galletas o para preparar todo tipo de ideas culinarias.