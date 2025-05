Listado de cosas del hogar que puedes limpiar con el agua micelar más allá de tu cara

El agua micelar ha pasado a convertirse en uno de los productos imprescindibles del neceser de las expertas en belleza. Fácil de usar, efectivo y, ojo, porque resulta que tiene mil y un uso que desconocíamos y que nada tiene que ver con la limpieza del rostro.

Aprende a desmaquillarte correctamente en cinco pasos. / Getty Images

Este limpiador de cara compuesto principalmente por agua purificada y micelas, unas pequeñas moléculas que actúan como imanes para atrapar la suciedad, el sebo, el maquillaje y otras impurezas de la piel, destaca por tener uno de los manuales de uso más fáciles para eliminar la suciedad del rostro. Es decir, que en poco tiempo y puedes lograr una piel limpia. Algo que aquellas que no tienen tiempo o no desean pasar minutos frente al espejo cada día agradecen mucho.

Sin embargo, lo que nos esperábamos es que este cosmético, obvio es todo un éxito en ventas, sirviese también para otras cosas tan dispares como limpiar el mando de la televisión o, incluso, sea el producto perfecto para limpiar los bolsos.

Sí, no te has vuelto loca, lo has leído bien, el agua micelar también sirve para limpiar todo tipo de superficies, tejidos y el resultado es casi mágico. Cuesta creer, la verdad, pero es que hay ejemplos gráficos que lo demuestran, porque también lo hemos puesto en duda.

¿Para qué sirve el agua micelar?

El agua micelar es un producto cosmético que sirve principalmente para limpiar y cuidar la piel del rostro gracias a su fórmula suave, pero efectiva. Sin embargo, la experta en orden y limpieza Lucía Lipperheide ha compartido una serie de trucos que puedes hacer con este producto de limpieza facial para mantener ciertos objetos de tu casa como si estuviesen nuevos. Además, es tan fácil de conseguir como limpiar tu cara, pues basta con coger unos algodones, impregnarlos de agua micelar y pasar por las superficies que desees limpiar.

A continuación vamos a detallarte todos esas cosas que puedes dejar relucientes gracias al agua micelar, ¿preparada para quedarte con la boca abierta?