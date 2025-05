Debate en redes sociales: ¿Cómo deben vestir los camareros y camareras?

Los camareros están en muchas ocasiones en el ojo del huracán en las redes sociales. Pero por normal general es más por el trato que prestan a sus clientes, que por cómo van vestidos. El perfil de Facebook "Soy camarero" ha publicado un comentario que ha abierto dos debates muy intensos.

El primero de ellos ha sido por el uso de ciertas coletillas. Según la persona que ha publicado el comentario, no es correcto que los camareros utilicen palabras como "chicos" para referirse a sus clientes. "No somos chicos, somos personas que podemos ser vuestros padresy que pagamos por un servicio que debe atender al respeto y a una atención esmerada", señalaba.

Ante esta afirmación, hay quien considera que tiene razón: "Se puede ser educado y cercano sin tener que decir chico, cielo o cariño". Pero también hay quien no tiene problema con este tipo de coletillas: "Es un trato normal y cercano... y barato". Otra persona señala: "Que no venga a Canarias, que si no le da un chungo cuando lo traten de cariño, cielo, amor, mi niño, etc. Cuándo amargado y amargada hay en esta vida".

Tampoco faltan los comentarios que atacan a los clientes, criticando que muchas veces a los camareros se les silva, se les chascan los dedos o se les llama con frases como "oye, tú".

Cómo vestir

El otro debate que se ha abierto es sobre cómo deben vestir los camareros y camareras. El cliente asegura que por jóvenes que sean la forma de vestir también es importante e incide en que "no es apropiado" vestir con leggins "que marquen absolutamente todos los glúteos" ni tampoco "con la ropa que uno llevaría a un concierto de Bad Bunny".

De nuevo, opiniones de todo tipo, desde quien considera que los leggins son solo para el gimnasio, hasta el que cree "si entras en un bar/restaurante y no te gusta el ambiente, te vas. Para mí si la comida está buena y son agradables como si quieren ir disfrazados de búfalos, me da igual".