Antonio Orozco sobre la muerte de la madre de su hijo: “Perdí el horizonte”

Antonio Orozco está en un buen momento. En su madurez musical, el cantante nacido en Barcelona acaba de estrenar su último disco, llamado ‘El tiempo es oro’. En una entrevista en Los 40, Orozco aseguró que, con bastante diferencia, creía que es el mejor disco de su vida.

En la entrevista también se habló sobre el documental que repasa el proyecto de creación del disco. A este respecto, Orozco comentó que “la historia de este documental es la historia de cualquier ser humano que quiere sencillamente superar lo que sea que la vida le pone por delante. Lo mío era un proceso emocional y mental y de salud y, sobre todo, un proceso creativo muy difícil para mí porque después de 25 años yo tengo pesadillas con las canciones que he escrito. Ojo porque las canciones me lo han dado todo, pero como te descuides, te lo quitan. Una canción te pone ahí pero luego tienes que escribir otra que se parezca. Se convierte en tu peor pesadilla porque te dicen, está bien, pero Estoy hecho de pedacitos de ti era otra cosa. No es posible que estemos hablando de una canción que tiene 20 años, pues sí”.

Jan y Susana

El cantante también habló de su hijo Jan: “Mi hijo ya se ha hecho mayor. Estos días la han aceptado en varias universidades. No sé lo que va a hacer, tiene varias opciones porque ha trabajado mucho y ha estudiado más todavía para conseguirlo. Yo como padre siento que tengo un peso menos. Siento que le he dado a mi hijo la educación que él ha querido. Y como padres hay que dar un buen ejemplo. Creo que este documental es un buen ejemplo”, aseguró.

Y sobre la madre de su hijo, Susana Prat, fallecida en 2019: “Nosotros no estábamos juntos, éramos la pareja feliz porque no estábamos juntos. Nos necesitábamos en los momentos que eran importantes, pero cuando se marchó, una de las cosas que se cuentan y que, supongo que a todo el mundo le ha pasado, lo que más me costó a mí fue acostumbrarme al silencio, el teléfono se calló. En mi teléfono solamente recibía llamadas de ella. Era un constante en la educación de Jan. Ha sido superbonito en este tiempo recordarlo así. No considero que se haya ido a ningún sitio porque cuente con ella para todo. Me dicen, ¿cómo has educado al niño así? En realidad, lo ha educado su madre. Cada vez que tengo que decirle algo digo, qué haría su madre. Siempre le digo, tu madre haría esto”, indicó.