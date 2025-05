Los gatos se vuelven "locos" con este típico aperitivo español

Los gatos son, junto a los perros, los animales que más presentes están en nuestros hogares. Según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), la cifra de felinos ronda ya los 5,8 millones, siendo un miembro más de tantas familias.

La personalidad de esta especie es más huraña que la de los perros, al menos en la mayoría de casos, pero no deja de ser igual de entrañable y con comportamientos de lo más curiosos que nos sorprenden sin parar. Por ejemplo, ¿alguna vez has notado que tu gato se pirra por las olivas?

Muchos felinos sienten una sorprendente atracción hacia las aceitunas «debido a su composición», como informa el perfil @expertoanimaloficial.

Aceitunas. / Foto de Polina Tankilevitch

¿Por qué las aceitunas 'enloquecen' a los gatos?

Las aceitunas presentan unas estructuras llamadas isoprenoides, «muy parecidas a las sustancias naturales que contiene la hierba gatera, que tanto gusta a los gatos».

Tal y como explican desde @expertoanimaloficial, «estos compuestos activan los receptores de las feromonas de nuestros pequeños felinos en el órgano vomeronasal», una estructura sensorial localizada en la nariz que se encarga de detectar señales químicas.

Al recibir ese estímulo, les provoca una especie de «subidón de energía». No es que afecte a su salud: los gatos querrán «restregarse» con las aceitunas, morderlas y jugar con ellas.

«Muchos gatos también dilatarán las pupilas y se encontrarán distraídos», apuntan. Pero no es una norma general, por lo que si tu gato no reacciona ante este aperitivo no significa que le pase nada raro.