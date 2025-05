El hombre que resucitó para ir al juicio de su asesino y mandarle un mensaje

La inteligencia artificial (IA) da mucho miedo a veces. Un buen ejemplo es el caso que comentan en la revista ‘Wired’. En 2021, Christopher Pelkey fue asesinado en una riña en la ciudad de Chandler, condado de Maricopa. Tenía 37 años y falleció por los disparos de Gabriel Paul Horcasitas.

En el juicio, Pelkey ‘resucitó’ gracias a la IA y mandó este mensaje: “A Gabriel Horcasitas, el hombre que me disparó, le digo que es lamentable que nuestros caminos se cruzaran bajo esas circunstancias. En otra vida, tal vez podríamos haber sido amigos. Creo en el perdón y en un Dios misericordioso. Siempre ha sido así para mí, y lo sigue siendo”.

El lado más oscuro de la inteligencia artificial: pornografía personalizada y sin límites

Aunque es obvio que la inteligencia artificial puede ayudar mucho a la sociedad, mal utilizada también será un peligro. “La inteligencia artificial se está convirtiendo en un arma al servicio de la violencia digital contra las mujeres”. De esta forma advierte la coordinadora del proyecto ‘Por No Hablar’, cuyo objetivo es reflexionar sobre la influencia de la pornografía en las relaciones sexuales, de los peligros de la IA.

Idaira Alemán asegura que la fácil accesibilidad a la inteligencia artificial “ha facilitado que cualquier persona, sin apenas conocimientos teóricos, pueda crear contenido pornográfico falso a través de imágenes de mujeres reales sin su consentimiento”.

De hecho, según un informe de la empresa de ciberseguridad Deeptrace, el 96% del contenido 'deepfake' - imágenes, audios o vídeos falsos creados con IA - está relacionado con pornografía no consentida.

La IA, aliada en las aulas

Pero también tiene sus cosas buenas. Como con todas las revoluciones tecnológicas —desde la imprenta hasta Internet—al principio se intentan combatir como enemigos de lo establecido. La Inteligencia Artificial también está pasando por ese proceso y de ello habló en la Semana Internacional de la Facultad de Ciencias de Educación de Zamora el profesor Alfonso Gutiérrez, del departamento de Pedagogía de la facultad de Segovia, encargado de clausurar estas jornadas con su ponencia "IA y educación: de generar información a generar conocimiento".

"No podemos estar de espaldas a la inteligencia artificial, está tan presente en nuestros días que, desde el mundo de la educación, no prestarle atención sería un auténtico suicidio, aparte de una grave irresponsabilidad", sentenció el profesor, quien apostó por aprovechar esa IA generativa no para elaborar información —ya sea escrita, verbal o audiovisual— sino para crear conocimiento. "Esa tiene que ser la labor del profesorado, porque generar conocimiento es mucho más que generar información. Es conseguir que el alumno procese esa información, la entienda críticamente y la convierta en suya", diferenció.