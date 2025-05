Luis Elizondo, exdirector del Pentágono, reconoce en ‘Cuarto milenio’ que “se han recuperado restos de un OVNI estrellado"

¿Hay vida en otros planetas? La eterna pregunta. Para algunos, no hay duda de que sí. Otros creen que es imposible. Y muchos, como quien escribe, nos limitamos a escuchar sin tener muy clara nuestra opinión. A este respecto, si nos creemos lo que Luis Elizondo, exdirector del Pentágono, ha dicho en ‘Cuarto milenio’, empezaremos a inclinarnos por la opción de que hay vida allí y allá.

Tal y como apuntan en la web del programa de Cuatro, tras más de un lustro como director del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, “Luis Elizondo dimitió de su cargo en 2017 como protesta ante el desmedido secretismo del gobierno de Estados Unidos ante el tratamiento y estudio de los fenómenos ufológicos registrados en su país”.

En la actualidad, agregan, el exfuncionario de Inteligencia está plenamente dedicado a la divulgación y acaba de publicar el libro ‘Inminente’, un claro manifiesto con el que pretende llamar la atención de la ciudadanía”.

Elizondo aseguró en esta entrevista concedida a ‘Cuarto milenio’ que, en una ocasión, él mismo fue testigo de la recuperación de material biológico de uno de estos objetos volantes que se había estrellado:

“Hay personas en el Gobierno de Estados Unidos que no quieren que hablen. Para mí los OVNIs y los fenómenos anómalos son una cuestión de seguridad nacional por varias razones. Estos objetos tienen la capacidad de interferir en nuestras capacidades militares y vuelan desafiando nuestro espacio aéreo restringido. Yo mismo he sido testigo de algunos incidentes OVNI. Durante mi declaración en el Congreso en 2024 declaré bajo juramento que me consta la recuperación de restos biológicos de un OVNI estrellado, pero el Gobierno me hizo firmar la renuncia a hablar de este asunto en mi libro”.

Posteriormente, llegó el turno de los especialistas presentes en el plató de Iker Jiménez. Por ejemplo, Fernando Cámara sostuvo que, aunque las declaraciones de Elizondo han marcado un antes y un después, nunca llegaremos a saber qué esconden: “Tanto el Pentágono como el Gobierno lo van a seguir negando, vosotros erais muy optimistas, y más con la llegada de Trump, pero ya han pasado los cien primeros días de mandato y ni siquiera han hablado de los OVNIs”.

Mientras que Enrique de Vicente indicó: “Luis Elizondo de lo que nos habla es de la intención que tiene el Gobierno de Estados Unidos de tapar ya no solo la aparición de OVNIs, si no especialmente la tecnología tan superior que manejan”.