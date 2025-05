Respuesta viral a una mala reseña: "A nuestros repartidores les han detectado intolerancia a las puñaladas"

De sobras es conocido que la hostelería es un trabajo de gran exigencia que requiere una alta dedicación y un amor casi incondicional al oficio. Estar de cara al público a veces ofrece grandes sinsabores por la falta de empatía de algunos clientes, pero otra cosa es que esté comprometida la integridad física.

La historia se ubica en Ronda (Málaga). Allí, el descontento de un vecino con el servicio de un restaurante le llevó a escribir una reseña del establecimiento puntuándolo con unas exiguas 2 estrellas. En el texto, el insatisfecho comensal justificaba ese golpe al establecimiento en la falta de reparto a domicilio en la zona en la que vivía. Pese a eso, reconocía que la comida era "una de las mejores".

"Dicha puntuación la pongo porque no reparten en la dirección que le puse por una mala experiencia, según los empleados. Deberían mirar eso, ya que no todos tenemos que ajustarnos a las experiencias que vivan por culpa de los demás, ya sean buenas o malas. No es problema mío. Perdéis clientes porque queréis", se puede leer en el fragmento difundido en la red social X por la cuenta de Soy Camarero.

El usuario no perdía la esperanza, eso sí: "Espero que se solucione pronto".

"Intolerancia a las puñaladas"

La reseña no se quedó ahí. El propio propietario del establecimiento, La Buhardilla, ni corto ni perezoso, ofreció su versión de los hechos con una respuesta que rápidamente se viralizó y encontró una buena acogida entre los usuarios.

Después de agradecer los elogios hacia la comida, le contestó al usuario, de nombre Pablo, que vivía en una zona -barriada Padre Jesús y barriada Peñas- que, a pesar de ser "la más bonita e histórica de Ronda", también alojaba a determinadas personas que "tienen como hobby amenazar con cuchillos y robar a repartidores".

Una circunstancia que no era compatible con la salud de sus trabajadores. "Casualmente, a nuestros repartidores se les ha detectado intolerancia a las puñaladas con objetos punzantes", advertía con sorna.

Con todo, continuando con el tono sarcástico, el propietario continuaba: "Podemos arriesgar la integridad de uno o dos repartidores para que usted reciba su comida en casa, pero no tenemos una forma rápida y efectiva de reemplazar los repartidores apuñalados. Sabemos que no es su culpa, ni su problema, pero sí el nuestro. Por ese motivo seguiremos sin repartir en su zona", concluía.