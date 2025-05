Lo que nunca deberías desayunar, según una cardióloga

Desde siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día. Hay personas que dicen que así es, y otras que, poco menos, que lo califican como una leyenda urbana. Lo que sí que está claro es que, a la hora de planificar una dieta, hay que escuchar a los que saben, y no a esos gurús que llenan las redes sociales y que todo lo saben. Por eso, parece interesante saber qué opina la cardióloga Angélica Figueroa, que en Instagram es @cardio.figueroa.

En una de sus últimas publicaciones, la médica señala los desayunos que, como cardióloga, nunca tomaría, y que tampoco recomienda para los pequeños de la casa.

¿Y cuáles son esos productos?

• Galletas ‘infantiles’.

• Bollería.

• Cereales azucarados.

• Zumo industrial ‘100% natural’.

• Cola Cao y similares.

• Mantequilla a diario.

• Pan de molde ultraprocesado.

Cada mañana, comenta la doctora, “muchos niños arrancan el día con productos que parecen inofensivos... pero están cargados de azúcar, grasas saturadas y calorías vacías. ¿Sabías que el desayuno puede marcar la diferencia en su salud cardiovascular futura?

La evidencia es clara: un exceso de azúcares añadidos en la infancia se asocia con mayor riesgo de obesidad, hipertensión y síndrome metabólico. La OMS recomienda evitar estos productos desde los primeros años de vida. “Mejorar el desayuno no es cuestión de perfección, sino de conciencia y pequeños cambios”, enfatiza Figueroa.

La importancia de un buen desayuno

Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición publicaron un pequeño folleto sobre la importancia del desayuno. En él indican que el desayuno es la primera comida del día, separada de la anterior por muchas horas. Tras esas horas de ayuno es fundamental proporcionar al organismo la energía y los nutrientes necesarios para hacer frente a todas las actividades que se realizan en esta parte del día.

De no ser así, se obliga a recurrir a las reservas, lo cual no es deseable, ya que esta situación favorece la tendencia al “ahorro” y, por tanto, al sobrepeso. Además, está demostrado que las personas que no desayunan, o desayunan poco, tienen un rendimiento y una capacidad de mantener la atención menor que las que sí lo hacen.

En la edad escolar esta diferencia puede ser fundamental para conseguir aprovechar mejor la labor educativa del colegio.

El papel del desayuno es, como su nombre indica, romper con el ayuno nocturno. Para ello no es suficiente con tomar un lácteo. Un ejemplo de desayuno completo incluye, al menos:

• Lácteo: leche, yogur, queso, cuajada.

• Cereal: pan, cereales, galletas.

• Fruta: entera o en zumo.

• Aceite, mantequilla.