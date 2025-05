Las mejores reacciones a la elección del papa León XIV en redes sociales: "Daddy Yankee"

Este jueves 8 de mayo a las 18.07 horas la fumata blanca del Vaticano anunciaba al mundo la elección del pontífice número 267 de la Iglesia católica. El cardenal Robert Francis Prevost Martínez, estadounidense de 69 años, ha sido el elegido para suceder a Francisco, y ha elegido el nombre de León XIV para su papado.

La comunidad católica ha enloquecido con la elección del nuevo papa, especialmente los hispanohablantes, ya que Prevost no es solo hijo de una ecuatoriana, sino que además trabajó más de 40 años en Perú y habla perfecto español.

Las redes sociales también han sido un hervidero de comentarios, la mayoría de corte informativo y celebrando los orígenes de León XIV, cuya elección se entiende como la sucesión natural del argentino Jorge Mario Bergoglio.

Como no podía ser de otra forma en estas comunidades digitales, también ha habido espacio para el humor. Uno de los mensajes más ocurrentes ha venido de parte del usuario @Airesviejo.

El usuario @PeliDeTarde, que homenajea las películas de sobremesa del fin de semana, ha imaginado cómo sería la sinopsis de una película protagonizada por Robert Prevost.

También ha habido mensajes de tinte futbolero, ya que este deporte tiene mucho seguimiento en los países hispanohablantes. @MartinoliCuri ha comentado esto:

El humorista español Dani Martínez también se ha hecho popular con este mensaje en X: "Nuevo Papa: Robert Francis Prevost Martínez, León XIV. De la orden de los Agustinos. Me apellido Martínez, soy de León, estudié en los Agustinos… no me ha tocado de milagro", bromea.

El humor más negro ha estado presente con este post de @IWWVILLAINS, con una imagen del atentado de las torres gemelas, con los edificios aún humeantes, por la procedencia de Robert Prevost.