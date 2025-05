La aplaudida "rajada" viral de un hostelero: "Hay personas que claman siervos"

Es de sobra conocido que la hostelería es uno de los trabajos más exigentes que puede haber para los profesionales. No solo por las difíciles condiciones laborales a las que en más de una ocasión se enfrentan, sino por la tremenda exposición al público que tienen, con todo lo que ello acarrea.

Terrazas llenas de la Plaza Mayor en la mañana del Domingo de Resurrección. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ / Archivo

Ese contacto directo con las personas tiene innumerables aspectos positivos, pero que puede amargar el día si te topas con alguien impertinente. Así ha quedado reflejado en una reseña viral de un establecimiento a la que ha dado luz en la red social X la cuenta de Soy Camarero.

En un movimiento para nada habitual en este tipo de foros, acostumbrados a servir de altavoz de los clientes, ha sido el propietario del local -del cual no ha trascendido ni el nombre del establecimiento ni la ciudad- el que se ha despachado a gusto para explicar lo vivido el pasado 30 de abril. "Soy el propietario y me pongo una reseña a mí mismo porque hemos rechazado a unos clientes que venían a tomar algo a las 17.30 horas", comenzaba Pablo de Francisco, dueño del local.

El hostelero explica a continuación que en ese momento estaban cerrando y con "una mesa de 6 terminando una copa". "Nos dicen que son 30 y les decimos que no podemos atenderles y se enfadan. Finalmente, después de habernos mentido resulta que son 45 personas para tomar algo sin previo aviso o reserva, se enfadan, elevan el tono y dejan entrever la chulería y mala educación que les caracterizaba", contextualiza.

"El cliente siempre tiene la razón"

El propietario prosigue en su reseña explicando que son un restaurante, no un bar, pero que pese a ello tratan de atender siempre que pueden a todos los clientes, pero "hay un límite". "Creo que hablo en nombre de todos los hosteleros cuando digo que ya no me vale la frase de 'El cliente siempre tiene la razón'. Parece que cuando una persona pisa el suelo de un restaurante, sus derechos se elevan al cielo clamando siervos que le atiendan todas sus peticiones y requerimientos, y no es así", proseguía desahogándose.

"Seamos humildes y analicémonos a nosotros mismos para ser mejores clientes en todos los sectores. Aprendamos de todas aquellas personas que son buenos clientes, amables, respetuosos y educados porque de ellos muchos deberían aprender", concluía. Por cierto, en la reseña se puso 5 (merecidas) cinco estrellas.

"El cliente puede ser rey, pero aquí es una república"

Como es habitual, este post ha logrado una gran repercusión y los usuarios han aplaudido el comentario del hostelero. Ha habido quienes se lo han tomado con cierta sorna en su respuesta al tuit preguntándose si por el número de personas que pretendían entrar en el bar "tenían permiso de manifestación del Ministerio del Interior.

Pero también ha habido quien ha dado ideas para responder a futuros clientes impertinentes. "Perfecta la respuesta, como digo siempre: 'El cliente puede ser rey, pero aquí es una república'".